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[포토]국무회의 겸 비상경제본부회의에서 발언하는 김민석 총리

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박성일 기자

승인 : 2026. 04. 21. 10:39

김민석 국무총리가 21일 오전 서울 종로구 정부서울청사 국무회의실에서 열린 국무회의 겸 비상경제본부회의에 참석해 발언을 하고 있다.
박성일 기자

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