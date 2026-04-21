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일상에 다양한 활용 점토광물 ‘일라이트’ 영동에 대거 매장 확인

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김동민 기자

승인 : 2026. 04. 21. 13:29

총 1억450만톤 매장은 세계적인 규모
화장품-건자재 등으로 경제가치 높아
1. 영동군, 세계적 규모 일라이트 광산 매장량 확인 (1) (일라이트 원석)
영동군에서 발견된 일라이트. /영동군
우리의 생활속에서 다양하게 사용되는 점토광물 '일라이트(illite)가 충북 영동군에 대규모로 매장된 것으로 밝혀졌다.

21일 영동군에 따르면 군은 한국지질자원연구원과 공동으로 일라이트 광산 매장량을 조사한 결과, 영동 일대에 약 1억450만 톤 규모의 일라이트가 매장된 것으로 확인했다.

영동군 일라이트의 총매장량은 약 1억450만 톤으로 확인됐다. 이는 일반적인 대형 점토, 즉 유용한 광물이 자연적으로 일정한 규모 이상 모여있는 지질학적 집합체 광상 기준인 약 500만 톤의 20배를 웃도는 규모로, 세계적으로도 매우 높은 수준으로 평가된다.

조사는 2024년부터 2026년까지 약 2년간 추진됐다. 영동 일원에 대한 정밀 지질조사와 시추탐사, 물리탐사, 3차원 지질 모델링 등을 종합적으로 수행해 일라이트의 광석 기준을 정립하고 매장량을 과학적으로 평가했다.

군 관계자는 "전체 매장량의 약 67.7%가 40~45% 품위 구간에 분포해 산업적 활용 가치가 높은 것으로 나타났다. 또한 미세입자 기준 최대 98% 수준의 높은 일라이트 함량과 우수한 광물학적 특성이 확인돼 기능성 소재로도 훌륭하다"고 했다.

영동 일라이트는 영동 단층 남동부를 따라 형성된 폭 500~600m 규모의 전단대 일원에 넓게 분포하고 있다. 주곡리, 용궁, 산익리, 동창, 죽촌리, 메덱스, 남전리 등 총 7개 광체(광상 안에서 실제로 광물이 집중된 개별적인 몸체)가 확인됐다.

군 관계자는 "영동 일라이트가 세계 수준의 전략 광물자원으로 성장 가능성을 지니고 있음을 객관적으로 확인했다. 앞으로 표준화 및 인증체계 구축, 식품첨가물 등록, 기업지원 확대 등을 통해 고부가가치 산업으로 육성할 방침"이라고 말했다.

일라이트는 오염물질을 흡착하는 환경정화 뿐만 아니라 찜질팩, 클렌징 등 화장품 원료로 기능성의류에 원료로 사용된다. 피부 노폐물 제거를 돕거나 보온효과를 높이는데 쓰인다. 농업분야에서는 영양분 보존제로 작물의 생육을 돕는다.

또 벽재나 바닥재 등 건축자재로 활용되면 건물내부의 습도 조절과 탈취 기능을 돕는 역할을 한다. .
김동민 기자

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