﻿현대차그룹 로보틱스랩-딥엑스 차세대 로봇용 온디바이스 AI 플랫폼 구축

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현대자동차그룹 로보틱스랩이 AI 반도체 기업 딥엑스와 손잡고 차세대 로봇용 피지컬 AI 컴퓨팅 플랫폼 개발에 나선다.

양사는 로봇 내부에서 대규모 생성형 AI 모델을 실시간으로 구동할 수 있는 온디바이스 AI 환경 구축을 목표로 공동 개발을 추진한다고 22일 밝혔다. 외부 서버 의존도를 낮추고 로봇 자체에서 AI 연산을 수행하는 구조를 구현해 지연 시간을 줄이고 안정성을 높인다는 구상이다.

이번 협력은 로봇 지능화의 핵심인 AI 연산 구조를 고도화하는 데 초점이 맞춰졌다. 단순 기술 협업을 넘어 차세대 로봇 플랫폼의 기반이 되는 컴퓨팅 인프라를 공동 설계하는 프로젝트라는 점에서 의미가 있다.

최근 로봇 산업에서는 시각 정보와 언어 이해, 행동 수행을 결합한 VLA(Vision-Language-Action)와 VLM(Vision-Language Model) 기술이 핵심으로 떠오르고 있다. 해당 기술은 로봇이 주변 환경을 인식하고 인간의 언어를 이해한 뒤 스스로 판단해 행동할 수 있도록 하는 기반으로 평가된다.

양사는 초저전력 AI 반도체 설계부터 로봇용 하드웨어 시스템, 피지컬 AI 소프트웨어 스택, 응용 AI 라이브러리까지 전 영역에서 협력을 확대할 계획이다. 이를 통해 로봇 내부에서 복잡한 AI 연산을 실시간 처리할 수 있는 통합 플랫폼 구축을 추진한다.

핵심에는 딥엑스의 차세대 AI 반도체 ‘DX-M2’가 있다. 삼성 2나노 공정을 기반으로 개발되는 해당 칩은 초저전력 환경에서도 대규모 생성형 AI 모델을 안정적으로 구동할 수 있도록 설계됐다. 로봇과 자율이동체, 산업 자동화 등 다양한 피지컬 AI 환경에서 활용될 수 있는 솔루션으로 주목받고 있다.

특히 DX-M2는 로봇 내부에서 직접 AI 연산을 수행하는 구조를 통해 지연 시간을 최소화하고 실시간 대응 능력을 높일 수 있는 것이 특징이다. 이를 통해 복잡한 환경에서도 빠른 판단과 행동이 가능해질 것으로 기대된다.

AI 산업이 데이터센터 중심에서 현실 세계로 확장되는 흐름 속에서 로봇과 휴머노이드는 핵심 플랫폼으로 부상하고 있다. 이에 따라 초저전력 AI 컴퓨팅 기술의 중요성도 더욱 커지고 있다.

양사는 지난 3년간 저전력 AI 반도체 기반 로봇용 엣지 브레인 기술을 공동 개발해온 경험을 바탕으로 이번 협력을 통해 차세대 로봇 AI 플랫폼으로 기술 영역을 확장한다는 계획이다.

김녹원 딥엑스 대표는 “피지컬 AI 시대에는 현실 세계에서 AI를 안정적으로 구동할 수 있는 기술이 핵심 경쟁력이 될 것”이라며 “초저전력 AI 반도체를 기반으로 글로벌 시장에서 입지를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

현동진 현대차그룹 로보틱스랩 상무는 “로봇은 AI 기술이 사람과 가장 가까이 만나는 접점”이라며 “사람 곁에서 자연스럽게 활용될 수 있는 로봇 구현을 위해 핵심 기술 생태계를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.