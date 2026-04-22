NC AI-NHN클라우드, 공공·금융 겨냥 AX 동맹…인프라·AI 결합

대규모 컴퓨팅 자원 공동 확보·운영 최적화 체계 구축

국책과제·공공시장 공략…보안 기반 클라우드 환경 설계

[NC AI 보도사진]NC AI-NHN클라우드, 차세대 AI 기술 및 인프라 협력 체계 구축을 위한 업무협약 체결 1 0 이연수 NC AI 대표, 김동훈 NHN클라우드 대표가 21일 NHN 클라우드와 AI 솔루션 및 클라우드 인프라 기반의 공동 사업 추진을 위한 전략적 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다./NC AI

NC AI가 공공·금융 시장을 중심으로 한 인공지능 전환 사업 확대를 위해 협력 체계를 구축했다. 산업 특화 AI 기술과 클라우드 인프라를 결합해 현장 적용성을 높이고 국내 AI 생태계 주도권 확보에 나선다는 구상이다.22일 NC AI는 NHN클라우드와 AI 솔루션 및 클라우드 인프라 기반 공동 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 인프라 운영 및 기술 고도화, 대외 사업 확대, 국책 과제 협력 등 핵심 분야에서 협력을 본격화할 방침이다.우선 양사는 대규모 AI 서비스 구현에 필수적인 컴퓨팅 자원을 안정적으로 확보하고 이를 효율적으로 활용하기 위한 운영 최적화 체계를 공동 구축한다. AI 모델 고도화 과정에서 발생하는 인프라 비용과 운영 부담을 줄이는 동시에 산업별 요구에 맞춘 유연한 서비스 제공 기반을 마련한다는 전략이다.이를 바탕으로 공공·금융 산업을 중심으로 공동 영업을 추진한다. 보안과 안정성이 핵심인 영역을 대상으로 AI 융합 솔루션과 클라우드 서비스를 패키지 형태로 제안하고 컨퍼런스와 세미나 등 공동 마케팅을 통해 시장 내 인지도를 확대할 계획이다. 국책 과제 수주를 위한 협력도 강화한다. NC AI는 이번 협약을 계기로 자사가 주력하는 피지컬 AI와 월드모델 기술 고도화에도 속도를 낼 것으로 보고 있다.이연수 NC AI 대표는 "피지컬 AI와 월드모델이 실제 산업 현장에서 구현되기 위해서는 최적의 인프라 환경이 필수적"이라며 "양사 협력을 통해 공공과 민간 전반에서 실질적인 AX 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.