현대차·기아, AI 엔지니어 양성한다

소프티어 부트캠프 8기 모집

우수 수료생은 서류심사 없이 최종 면접

"혁신 촉진하는 AI 인재 양성"

(사진) 현대차·기아, '소프티어 부트캠프 8기' 모집 포스터 1

현대자동차·기아는 다음달 11일 14시까지 소프트웨어 분야 신입사원 채용을 연계한 소프티어 부트캠프 8기를 모집한다고 22일 밝혔다. '소프티어'는 소프트웨어와 엔지니어의 합성어이자 차량 소프트웨어 분야의 개척자(Frontier)라는 의미를 담고 있다.현대차·기아는 이번 부트캠프를 7월부터 8월까지 운영한다. 교육 과정을 인공지능(AI) 중심으로 전환하고 프로그램 내 진행되는 프로젝트도 AI 도구를 활용하는 방식으로 구성하는 등 AI 전문 엔지니어를 양성하기 위한 초석을 다졌다. AI 전환(AX) 추세에 맞춰 더 많은 인재들에게 AI 활용 역량을 강화할 수 있는 기회를 제공하고, 취업 시 현장에서 빠르게 실무를 수행할 수 있도록 돕겠다는 취지에 따른 것이다.이번 8기는 총 3개 분야(백엔드 개발·데이터 엔지니어링 및 아키텍트·서비스 기획)에서 지원자를 모집한다. 모집 대상은 올해 2월부터 내년 2월 내 졸업을 했거나 졸업을 앞둔 대학생(4년제 국내외 대학·학사 이상)이다. 현대차·기아는 온라인 평가·인성검사·면접을 진행해 교육생을 선발할 계획이다.교육생은 이론 교육과 팀 단위 프로젝트 수행 등을 통해 실제 현장에서의 개발 프로세스에 대해 체험하고 기업 환경에서 어떻게 AI를 활용할 수 있는지 체득할 수 있다. 또한 현대차·기아 실무진과 교육생이 직접 교류하는 직무별 밋업과 1:1 멘토링 등을 통해 실무 감각을 높일 수 있다.현대차·기아는 교육 과정을 수료한 교육생에게 신입 채용을 위한 최종 면접 기회를 부여한다. 교육생은 본인이 희망하는 분야에 대해 역량을 강화하고 경력으로 이어갈 수 있는 기회를 확보하는 셈이다.진은숙 현대차·기아 ICT담당 사장은 "소프티어 부트캠프는 모빌리티 서비스 생태계의 혁신을 촉진하는 AI 엔지니어 육성을 목표로 한다"며 "선발 과정과 프로그램을 최신 트랜드에 맞춰 강화하고 질 높은 인재 양성을 통해 사회적 책임을 다할 예정"이라고 밝혔다.한편 2023년부터 시작된 소프티어 부트캠프는 지난 7기까지 500여명의 교육생을 양성했으며 수료한 교육생들은 현대차·기아뿐 아니라 다양한 기업의 소프트웨어 직군에서 근무하는 등 역량있는 인재들을 양성·발굴하고 있다.