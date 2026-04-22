카카오, 월드IT쇼서 ‘카나나’ 공개…에이전틱 AI 일상화 실험

AI 에이전트, 일정·추천·실행까지 자동화

요약·툴 연동·온디바이스 AI 등 서비스 연결성 강조

26.04.22[카카오 사진자료2]카카오, ‘2026 월드IT쇼’ 참가... ‘카나나’ 함께 일상 속 에이전틱AI 체험 0 카카오 '2026 월드IT쇼(World IT Show 2026)' 전시부스./카카오

카카오가 에이전틱 AI를 전면에 내세우며 일상형 AI 서비스 전략을 공개한다. 단순 기능을 넘어 실행까지 이어지는 '에이전트' 구조를 통해 AI 활용 범위를 확장하겠다는 구상이다.22일 카카오는 오는 24일까지 서울 코엑스에서 열리는 월드IT쇼 2026에 참가해 통합 AI 브랜드 '카나나'를 중심으로 한 서비스들을 선보인다고 밝혔다.이번 전시는 'A Day with Kanana'를 주제로 사용자 하루 흐름에 맞춰 AI가 개입하는 방식을 체험형으로 구성한 것이 특징이다. 아침 일정 확인부터 장소 추천, 메시지 요약, 업무 실행까지 일상 전반을 연결하는 시나리오를 제시한다.먼저 '카나나 인 카카오톡' 체험존에서는 일정 브리핑과 맞춤형 장소·선물 추천 기능을 직접 사용할 수 있다. AI가 대화 맥락을 이해하고 사용자 요청 이전 단계에서 필요한 행동을 수행하는 구조가 핵심이다.영상 시연 공간에서는 기능별 확장성이 강조된다. '카나나 요약하기'는 채팅과 통화 내용을 자동 정리하는 기능을, '카카오툴즈'는 외부 서비스와 연동해 요청을 실행하는 과정을 보여준다. 온디바이스 기반으로 동작하는 AI 기능도 함께 소개된다. 또한 'AI 국민비서' 체험존에서는 행정 안내와 정보 제공 등 공공 서비스에서의 활용 사례를 확인할 수 있다.전시 마지막에는 자체 이미지 생성 모델 '카나나 콜라주'를 활용한 체험 이벤트가 진행된다. 현장에서 촬영한 사진을 바탕으로 이용자와 닮은 캐릭터 이미지를 생성해 제공한다.카카오 관계자는 "AI가 이용자의 일상 전반에 자연스럽게 스며드는 경험을 구현하는 데 초점을 맞췄다"며 "에이전틱 AI로 진화하는 카카오 AI의 방향성을 보여주는 자리"라고 말했다.