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LG전자, 차이나플라스 2026 참가…기능성 신소재 ‘LG 퓨로텍’ 알린다

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연찬모 기자

승인 : 2026. 04. 22. 11:00

[사진 1] LG전자 ‘퓨로텍’, 산업 경계 넘어 글로벌 B2B 고객 확보 박차
LG전자가 21일부터 중국 상하이에서 열리는 세계 3대 산업 소재 전시회 '차이나플라스'에 참가한다./LG전자
LG전자가 다양한 산업군에 활용되는 기능성 신소재 'LG 퓨로텍'을 앞세워 B2B 사업 영역을 대폭 확장한다.

LG전자는 지난 21일부터 나흘간 중국 상하이에서 열리는 산업소재 전시회 '차이나플라스 2026'에 참가해 LG 퓨로텍을 선보인다고 22일 밝혔다. 차이나플라스는 전세계 150여개 국가에서 4000여개 업체가 참가하며, 아시아 최대이자 미국 NPE, 독일 K-쇼와 함께 글로벌 3대 산업 소재 전시회로 꼽힌다.

퓨로텍은 기능성 재료를 배합해 만든 유리를 분쇄한 파우더 형태의 물질이다. 플라스틱이나 페인트, 고무 등 자재를 만들 때 소량 첨가하면 미생물에 의한 악취, 오염, 변색 등을 억제하는 항균·항곰팡이 기능성 소재다. LG전자는 이번 전시에서 차이나플라스 참가 이래 최대 규모의 부스를 조성하고, 퓨로텍의 효용성을 여러 산업군의 B2B 고객에게 알리는 데 집중했다.

전시관에 총 5종의 퓨로텍 라인업을 내세우고, 이를 적용한 다양한 제품들을 체험할 수 있도록 했다. 세탁기·냉장고·에어컨 등 가전을 비롯해 건축자재, 기능성 의류, 위생용품, 식품포장 등 생활 밀착형 제품군에 퓨로텍이 적용된 사례를 소개했다. B2B 고객들을 위해 별도의 미팅 공간을 마련하고 맞춤형 솔루션 상담도 진행한다.

부스를 방문한 B2B 고객은 퓨로텍의 뛰어난 기능성은 물론, 투명·난연 플라스틱 등 다양한 소재에 적용해도 본연의 물성을 유지하고 타 첨가제와의 간섭을 최소화하는 우수한 상용성에 높은 관심을 보였다. LG전자는 가전제품 위생 강화를 위해 연구해 온 항균 기술을 발전시켜 2023년 신소재 사업을 시작했다. 이를 새로운 성장동력으로 낙점, 과감한 투자를 통해 매년 전년 대비 2배 이상으로 매출 규모를 빠르게 확대하고 있다.

먼저 급성장하는 기능성 유리 파우더 수요를 고려해 생산력을 대폭 확장하고 있다. 현재 경남 창원 스마트파크에 연간 4500톤 규모의 생산 설비를 갖추고 있으며, 이에 더해 베트남 하이퐁에 연내 가동을 목표로 두 번째 유리 파우더 생산 거점을 구축하고 있다. 성장을 가속화하기 위해 특허, 표준인증 개발 등 연구 개발도 지속한다. 420여건의 유리 파우더 관련 특허를 보유 중이며, 올해 초 유럽과 미국 시장 진출에 필요한 항균제 관련 규제도 통과했다.

지난해에는 국제 시험인증기관 한국 에스지에스와 LG전자 항균 소재 품질 역량 향상 및 지속발전을 위한 업무협약을 맺고 LG 퓨로텍의 항균 성능을 공인하는 국제 인증을 공동 개발하기로 했다. 유리 파우더 적용 영역도 넓히고 있다. 물에 녹아 해조류와 미세조류의 영양분을 공급하며 해양 생태계 복원과 탄소 절감에 도움을 주는 '마린 글라스', 계면활성제 없이도 세탁을 할 수 있는 '미네랄 워시'가 대표적이다.

김영석 LG전자 HS기능성소재사업실장은 "LG 퓨로텍을 비롯해 다양한 산업군의 B2B 고객 니즈에 최적화한 유리 파우더 라인업을 앞세워 신소재 사업을 빠르게 확대해 나가겠다"고 말했다.
연찬모 기자

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