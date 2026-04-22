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포스코퓨처엠, ‘네이처 가드 데이’ 개최…“냉천 생태계 복원 참여”

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이서연 기자

승인 : 2026. 04. 22. 10:12

임직원·가족 40여명 참여, 씨드볼 활용 식생 복원
국가보호종 벌개미취 등 하천 적합 식물 식재 기대
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포스코그룹 이차전지소재 4사와 지역 주민 합동 환경정화 활동을 펼치고 있다. /포스코퓨처엠
포스코퓨처엠이 지역 하천 생태계 복원과 생물다양성 보전을 위한 임직원 참여형 봉사활동을 진행했다.

22일 포스코퓨처엠은 경북 포항시 남구 냉천 일대에서 '퓨처엠 Nature Guard Day' 활동을 실시했다고 밝혔다. 해당 프로그램은 생태계 복원과 환경 정화를 목표로 하는 참여형 ESG 활동이다.

이번 활동에는 임직원과 가족 40여명이 참여해 황토와 씨앗을 혼합한 씨드볼을 제작하고 2022년 태풍 피해 이후 복원이 진행 중인 냉천 일대에 투척했다. 씨드볼은 초기 파종 시 씨앗 유실을 줄이고 발아율을 높이는 방식으로 접근이 어려운 지역에도 식재가 가능해 생태 복원에 활용된다. 씨드볼이 안정적으로 발아할 경우 냉천 일대에는 국가보호종인 벌개미취를 비롯해 층꽃나무, 감국, 배초향, 털부처꽃 등 하천 환경에 적합한 식물이 정착할 것으로 기대된다.

특히 이번 활동에는 임직원 자녀들도 함께 참여했다. 체험형 활동을 통해 환경 보전의 중요성을 직접 경험하고 생물다양성 보호에 대한 인식을 높였다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

포스코퓨처엠은 "해당 프로그램을 상·하반기 각 1회씩 포항, 광양, 세종 등 주요 사업장이 위치한 지역을 중심으로 지속 운영할 계획"이라고 밝혔다.
이서연 기자

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