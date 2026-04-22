김해 풍유물류단지 무산 위기, 공공의료원 부지 확보도 흔들

공공의료원도 도미노 차질

쿠팡 입주 철회에 PF 결렬

도, 사업 승인 취소 절차 밟을 예정

KakaoTalk_20260422_082948869 0 김해 풍유일반물류단지(가칭) 사업 부지 내 토지주들이 경남도 물류공항철도과를 방문해 사업에 대한 설명을 듣고 있다./ 허균 기자

풍유물류단지 조감도 0 김해풍유일반물류단지 조감도./ 김해시

경남 김해시의 20여 년 숙원사업인 풍유일반물류단지 조성 사업이 첫 삽도 뜨지 못한 채 무산될 가능성이 커졌다. 사업 시행자가 토지 보상금을 지급하지 못하면서 경남도가 사업 승인 취소 절차에 들어간 것으로 확인됐다.22일 경남도에 따르면 사업시행자인 ㈜케이앤파트너스는 지난 10일까지 토지 소유주들에게 보상금을 지급하겠다고 했지만 이를 이행하지 못했다. 사업 자금 확보 절차도 진행되지 않으면서 도는 승인 취소를 위한 행정 절차를 밟고 있다.이번 사태의 배경에는 핵심 입주 예정 기업의 이탈이 자리하고 있다. 쿠팡은 당초 물류단지 전체 부지의 절반가량을 사용할 계획이었지만, 미래 사업 불확실성을 이유로 입주 계획을 철회한 것으로 전해졌다. 주력 임차인이 빠지자 금융권 투자도 멈췄고, 결국 토지 보상을 위한 프로젝트파이낸싱(PF)도 성사되지 못한 것으로 파악된다.문제는 물류단지 조성 무산이 개별 사업에 그치지 않는다는 점이다. 단지 안에 조성할 예정이던 경남동부권 공공의료원 건립 사업도 함께 흔들릴 가능성이 커졌다. 이 사업은 박완수 경남지사와 홍태용 김해시장의 공통 공약이지만, 물류단지 사업이 취소되면 의료원 부지 확보 방안도 사실상 원점으로 돌아가게 된다.도는 그동안 공공의료원 부지 확보를 물류단지 승인 과정의 핵심 조건으로 봤다. 하지만 사업 자체가 무너지면 조건 이행의 전제가 사라지게 된다. 물류단지와 공공의료원이 하나의 사업 축으로 묶여 있던 만큼, 한쪽의 차질이 다른 한쪽으로 번지는 구조가 된 셈이다.도 물류공항철도과 관계자는 "시행자가 토지 보상비 지급 기한을 지키지 못했고 사업 자금 확보 절차도 진행하지 않고 있다"며 "절차에 따라 사업 승인 취소 절차를 밟을 예정"이라고 말했다.