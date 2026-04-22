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[포토] 정원오 서울시장 후보 만난 오세훈 서울시장

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정재훈 기자

승인 : 2026. 04. 22. 16:31

오세훈 서울시장(오른쪽)과 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 22일 서울 용산구 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 서울시사회복지사협회 창립 40주년 기념식에서 악수를 나누고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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