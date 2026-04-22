[포토] 서울시사회복지사협회 기념식 참석한 오세훈-정원오

오세훈 서울시장(왼쪽)과 정원오 더불어민주당 서울시장 후보(오른쪽)가 22일 서울 용산구 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 서울시사회복지사협회 40주년 기념식에서 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자