SK스피드메이트, AXA손해보험 고객 대상 자동차 안전점검 진행

앱 통해 신청…5개 주요 항목 진단 결과 제공

[사진1] SK스피드메이트가 제공하는 차량 예방정비·안전점검 모바일 리포트 예시 0 SK스피드메이트가 제공하는 차량 예방정비·안전점검 모바일 리포트 예시./SK스피드메이트

SK네트웍스의 자동차 관리 서비스 자회사 SK스피드메이트는 손해보험사와 함께 자동차 예방정비 및 안전점검을 진행한다고 23일 밝혔다.대상은 AXA손해보험 자동차보험 가입 고객으로, 고객이 AXA손해보험 앱을 통해 안전점검을 신청할 수 있다. 이후 스피드메이트 매장에 방문해 엔진오일, 배터리, 타이어, 브레이크, 에어컨 필터 총 5개 주요 항목을 점검받으면 진단 결과를 모바일 리포트로 제공받는 서비스다.이번 서비스는 AXA손해보험과 협력해 전국 570여개 스피드메이트 매장에서 진행한다. 특히 기존 차량 점검에서 한 단계 더 나아가 차량 안전에 직결되는 진단 결과 및 이에 근거한 종합 정비 점수를 함께 제공한 점이 특징이다. 아울러 개인별 차량 이용 패턴에 따른 예상 정비 시점 알림 등의 기능으로 장기적이고 지속적인 차량 컨디션 관리가 가능하다. 기존의 정비 서비스는 차량 고장과 사고 이후 처리에 집중했다면, 이번 서비스는 고객의 차량 점검 결과에 기반해 차량 고장을 예방할 수 있도록 정비 일정을 가이드하는 의미를 지닌다.SK스피드메이트는 차량 예방정비·안전점검 캠페인 서비스 개시를 기념해 AXA손해보험으로부터의 문자 수신을 동의한 고객 대상으로 6월 30일까지 이용할 수 있는 엔진오일 3만원 할인 혜택을 제공한다.SK스피드메이트는 차량 진단 결과를 데이터화하고 이를 관리주기별로 안내함으로써 고객별 차량 관리 서비스 수준을 고도화하는 한편, 진단 항목 확대 및 리포트 개선을 지속 추진해 차별화된 예방정비 서비스로 자리매김한다는 계획이다.SK스피드메이트 관계자는 "단순 점검을 넘어 데이터 기반 차량 관리 경험을 고객에게 제공하는 것이 핵심"이라며 "모바일로 제공되는 차량 안전점검 리포트를 통해 차량 상태와 예상 정비 시점을 알 수 있어 고객의 편의성이 크게 향상될 것으로 기대한다"고 밝혔다.