미래 향해 손잡은 한·베트남…AI·에너지 중심 ‘첨단 파트너십’ 시동

하노이서 양국 정·재계 500여명 결집

AI·이차전지·원전 등 70여 건 MOU '결실'

대한상의회관_004 0 대한상의회관 전경./대한상의

한국과 베트남의 경제 협력 패러다임이 단순 제조업을 넘어 인재 양성과 AI(인공지능), 에너지 등 첨단 미래 산업 중심으로 빠르게 전환되고 있다.이재명 대통령의 베트남 국빈 방문을 계기로 베트남에 경제사절단을 파견한 대한상공회의소는 23일 하노이에서 '한-베트남 비즈니스 포럼'을 성황리에 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 레 밍 흥 베트남 총리를 비롯해 양국 정·재계 핵심 인사 500여 명이 한자리에 모여 새로운 공조 체제를 논의했다.이날 현장에는 한국 측에서 최태원 대한상의 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 주요 그룹 총수와 경제단체장들이 대거 참석했다. 베트남 측에서도 산업무역부 등 주요 부처 장관들과 유력 국영·민간 기업 대표들이 총출동해 강력한 연대 의지를 내비쳤다. 총 109개 사로 구성된 경제사절단은 종전의 제조업 위주 교류에서 탈피해 고부가가치 산업 기반의 질적 성장을 도모하는 데 집중했다.최태원 회장은 개막 연설을 통해 양국 관계의 새로운 이정표를 제시했다. 그는 베트남을 단순히 투자를 위한 '기회의 땅'으로 치부하던 과거의 인식에서 벗어나, 이제는 '미래 성장을 함께 기획하고 이끄는 파트너'로 대우해야 한다고 역설했다. 단순한 교역량 확대를 넘어 인공지능(AI), 첨단기술, 친환경 에너지 등 새로운 가치를 창출하는 영역으로 협력의 무게 중심을 옮겨야 한다는 주문이다.이러한 기조에 발맞춰 포럼의 핵심 의제 역시 'N.E.X.T.'로 대변되는 4가지 미래 성장 동력(인재 육성, 에너지, AI 전환, 과학기술)에 맞춰졌다. 현장에서는 스마트 공장 지원을 비롯한 삼성의 차세대 기술 인재 육성 방안, SK이노베이션의 AI 생태계를 뒷받침할 전력망 구축 로드맵 등 양국의 시너지를 극대화할 다채로운 실행 전략들이 쏟아졌다.미래를 향한 청사진은 곧장 70여건에 달하는 대규모 업무협약(MOU)과 실제 계약 체결이라는 가시적인 성과로 이어졌다. 디지털 인프라 확충을 위해 SK이노베이션과 SK텔레콤, 대우건설이 현지 파트너 및 지자체와 협력해 AI 데이터센터 조성에 합의했다. 또한 포스코퓨처엠이 이차전지 핵심 소재인 인조흑연 음극재 공장 설립을 위한 행정 절차를 매듭지으며 공급망 확보에 속도를 냈다. 에너지 부문에서는 두산에너빌리티의 차세대 원전 공조, 대한전선의 초고압 전력망 구축 합의 등이 이뤄지며 양국의 기술 결합이 본격화됐다.본 포럼에 앞서서는 양국을 대표하는 최고위급 기업인 26명이 별도의 간담회를 갖고 밀도 있는 대화를 나누기도 했다. 참석자들은 베트남 시장의 전략적 가치와 잠재력을 재확인하며, 향후 스마트시티와 미래 인프라 구축 등에서 한층 과감하고 긴밀한 교류를 이어가기로 뜻을 모았다.