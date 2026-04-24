휴비스, ‘테크텍스틸 2026’ 참가 성료…차별화 소재로 글로벌 공략 가속

자동차용 차별화 소재·고기능 냉감소재 등 글로벌 마케팅 나서

[보도자료-이미지]-휴비스-테크텍스틸-2026-부스-전경 0 테크텍스틸 2026에 참가한 휴비스 부스 전경. / 휴비스

화학 섬유소재 전문기업 휴비스가 세계 최대 산업용 소재 전시회 '테크텍스틸 2026(Texhtextil 2026)'을 통해 글로벌 시장에서 기술력과 경쟁력을 각인시켰다.휴비스는 지난 21일부터 24일까지 독일 프랑크푸르트에서 열린 테크텍스틸에서 다양한 차별화 소재를 소개하고 유럽 및 글로벌 소재 시장을 겨냥한 마케팅을 전개했다고 24일 밝혔다.이번 전시회는 1986년부터 2년마다 개최되고 있으며, 매회 50여 개국 1500개 업체가 참가하고 4만명 이상의 관람객이 방문하는 세계 최대 규모의 산업용 소재 전시회다. 휴비스는 2013년 첫 참가 후 올해 7번째로 테크텍스틸에 참가하며 글로벌 소재 시장에서 입지를 공고히 하고 있다.휴비스는 친환경·고기능 차별화 소재, 슈퍼 섬유, 산업용 소재 등 총 10개의 핵심 제품을 선보였으며, 전시 기간 동안 100건 이상의 해외 바이어와 상담을 진행하며 유럽을 포함한 다양한 국가의 판로 개척에 나섰다.특히 자동차용 차별화 소재인 '피폴(P-POL)'과 '에코에버 엘엠(Ecoever LM)', 그리고 고기능 냉감소재 '듀라론-쿨(Duraron-Cool)' 등이 현지 바이어들로부터 큰 관심을 끌었다.피폴은 현재 자동차 내·외장재로 사용되고 있는 PP(Polypropylene)를 대체하는 제품으로, 유럽 ELV(End of Life Vehicle, 폐차처리지침) 규정 준수와 재활용을 높이기 위한 소재 단일화의 핵심 솔루션으로 주목받고 있다. 에코에버 엘엠은 세계 최초로 개발한 화학 재생 LMF(Low Melting Fiber) 제품으로 재생 원료 함유량에 따라 이산화탄소 배출량을 절반 수준으로 줄일 수 있어 탄소중립 트렌드에 최적화된 소재다.듀라론-쿨은 피부에 닿는 즉시 시원함을 느끼는 접촉냉감 소재로, 이미 국내 냉감 소재 시장 점유율 1위를 기록하며 독보적인 기술력을 검증받은 제품이다. 최근 유럽 내 폭염 등 기후 변화로 인해 냉감 소재에 대한 수요가 급증함에 따라, 국내에서의 성공 모델을 바탕으로 유럽 침구 및 의류 시장 진출을 본격화할 계획이다.이 밖에도 의료용으로 용도 다변화에 나서는 생분해 PET섬유 에코엔(Ecoen), 비불소계 발수 고강력사 '트리론(Triron)', PPS 섬유 '제타원(Zeta One)' 등 다양한 차별화 제품을 이번 전시회에서 선보이며 글로벌 판로 개척의 교두보를 마련했다.김석현 휴비스 대표는 "이번 테크텍스틸 2026은 휴비스가 보유한 기술력을 글로벌 시장에 다시 한번 증명하는 중요한 계기가 되었다"며 "유럽을 포함한 글로벌 시장의 엄격한 환경 규제와 고기능성 니즈에 선제적으로 대응하며 기존 고객과의 관계를 더욱 강화하고 신규 고객을 적극적으로 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.