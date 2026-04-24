삼성전자, 가정의 달 맞이 ‘갤럭시S26 패밀리 페스타’ 진행

삼성전자, 가정의 달 맞아 갤럭시 S26 패밀리 페스타 진행 (3) 0 /삼성전자

삼성전자는 5월 가정의 달을 앞두고 '갤럭시S26 패밀리 페스타'를 진행한다고 24일 밝혔다.다음달 10일까지 갤럭시S26 시리즈를 구매하는 모든 고객에게 갤럭시 스토어에서 사용 가능한 5만원 상당의 게임 아이템 할인 쿠폰을 증정한다.삼성닷컴에서 갤럭시S26 시리즈를 삼성카드로 구매하고 'New 갤럭시 AI 구독클럽'에 가입한 고객에게는 최대 5만5000원 캐시백을 추가로 제공한다.체험형 마케팅도 강화한다. 삼성전자는 다음달 5일까지 삼성스토어 홍대에서 인기 RPG 게임 '붕괴: 스타레일' 팝업스토어를 운영한다. 이번 팝업스토어는 갤럭시S26 시리즈를 활용한 게임 체험존으로 구성됐다. 게임 속 배경과 캐릭터로 꾸며진 공간에서 다양한 이벤트와 스탬프 미션에 참여할 수 있다.삼성전자는 팝업스토어 운영 기간 중 게임 속 캐릭터를 활용한 마그넷 케이스, 아크릴 오르골, 스마트폰 거치대 등으로 구성된 '갤럭시S26 울트라 키레네 액세서리 에디션'도 2000개 한정 판매한다.정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "가정의 달을 맞아 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로모션을 준비했다"며 "갤럭시S26 시리즈의 강력한 성능은 물론, 추가 구매 혜택도 누리길 바란다"고 말했다.