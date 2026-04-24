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삼성 평택캠 찾은 추미애 “용인 반도체 클러스터 지원 아끼지 않겠다”

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연찬모 기자

승인 : 2026. 04. 24. 14:58

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(왼쪽부터) 삼성전자 김용관 사장, 삼성전자 백수현 사장, 삼성전자 김완표 사장, 더불어민주당 김현정 의원, 삼성전자 전영현 부회장, 더불어민주당 추미애 의원, 더불어민주당 홍기원 의원, 최원용 평택시장 예비후보, 현근택 용인시장 예비후보가 삼성전자 평택캠퍼스에서 기념촬영을 하는 모습./삼성전자
전영현 부회장(DS부문장)을 비롯한 삼성전자 주요 경영진이 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보와 만나 반도체 산업 지원 방향 등을 논의했다.

24일 업계에 따르면 이날 전 부회장과 김용관 DS부문 경영전략총괄(사장) 등 경영진은 삼성전자 평택캠퍼스에서 추 후보와 회동을 했다. 이번 방문은 평택캠퍼스 생산라인 점검과 함께 국내 반도체 경쟁력과 정책 지원 방향 논의 차원에서 마련됐다. 참석자들은 평택캠퍼스 내 반도체 생산시설 견학과 간담회 등의 시간을 가졌다.

이 자리에서 전 부회장은 "반도체 산업은 기술 변화 속도가 매우 빠른 산업"이라며 "속도를 맞추지 못하면 경쟁에서 도태될 수 있다"고 말했다. 이어 "삼성전자는 기흥-화성-평택으로 생산 거점을 확장해왔으며 현재 평택캠퍼스는 빠르게 성장해 상당부분 채워진 상황"이라고 밝혔다. 또 "용인 반도체 클러스터는 국가 경쟁력 차원에서 중요한 사업"이라며 "정부·지자체 지원이 더해질 경우 기업은 투자와 성과로 보답할 것"이라고 강조했다.

추 후보와 참석 지자체장 후보들도 반도체 산업 육성을 핵심 공약으로 내세웠다. 특히 평택과 용인을 잇는 반도체 클러스터 구축 통한 글로벌 공급망 경쟁력 강화 필요성에 공감했다.

추 후보는 "반도체 산업은 하루아침에 구축 불가능한 산업"이라며 "전력·용수·인력 등 기반 인프라가 결합된 고도의 기술 산업으로 최소 8~10년 준비가 필요하다"고 말했다. 그러면서 "이미 글로벌 기업들이 경기도 남부를 반도체 최적 입지로 선택한 상황"이라며 "기존 계획 흔들기보다 속도감 있게 추진하는 것이 핵심"이라고 밝혔다. 아울러 "평택에 이어 용인 반도체 클러스터까지 차질 없이 이어질 수 있도록 행정·입법 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

한편 삼성전자 평택캠퍼스는 단일 단지 기준 세계 최대 규모 반도체 생산 거점 중 하나로 평가된다. 현재 AI 시대 핵심 메모리 및 첨단 공정 기술이 집약된 글로벌 생산기지 역할을 수행 중이다.
연찬모 기자

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