대한상의, 베트남 공학 인재 유치…중소기업 인력난 ‘현장형 인재’ 지원

하노이 명문 4개 대학과 MOU, 선발·교육·매칭 체계

'즉시 투입형 인재' 목표, 해외 인재 200명 유치 추진

대한상공회의소가 아시아 공학 인재를 국내로 유치해 지역 중소·중견기업의 구조적 인력난 해소에 나선다.23일 대한상의는 베트남 하노이에서 열린 한·베 비즈니스 포럼을 계기로 하노이국립대, 하노이과학기술대, 하노이산업대, 우편통신기술대학교 등 현지 명문 4개 대학과 산업기술인력 양성을 위한 교육협력 MOU를 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 산업통상자원부와 함께 추진하는 '해외전문기술인력 유치사업'의 일환이다. 산업통상자원부 조사에 따르면 중소·중견기업의 산업기술인력 부족률은 2.9%로 대기업의 0.5% 대비 약 5.8배 높다. 비수도권 퇴사율 역시 수도권보다 높은 수준으로 지역 인력 수급 불균형이 심화되고 있다.대한상의는 전국 상공회의소 네트워크를 활용해 지역 기업의 실제 직무 수요를 먼저 파악한 뒤 현지 교육과정을 설계한다. 이후 교육을 이수하고 실무 프로젝트를 통과한 인재만 기업과 매칭한다.특히 단순 한국어 능력보다 직무 수행 역량 검증에 초점을 맞췄다. 교육 과정에서 현장 투입 가능성을 평가하고 별도 재교육 없이 업무 수행이 가능한 수준의 인재만 선발한다는 방침이다. 또한 국내 취업 이후에는 한국어 교육과 정착 지원 프로그램을 통해 지역 산업 현장에 안정적으로 안착할 수 있도록 지원할 계획이다.이번 협약에 참여한 대학들은 올해 5월부터 인재 선발과 교육을 시작한다. 대한상의는 베트남뿐 아니라 인도네시아 주요 대학과도 협력을 확대해 올해 총 200명의 기술 인재를 선발하고 6월부터 교육을 거쳐 하반기 국내 기업에 투입할 계획이다.대한상의는 이번 사업을 통해 단기적인 인력 수급을 넘어 지역 산업 경쟁력 강화까지 연결하겠다는 구상이다. 대한상의 관계자는 "국내 인력만으로는 한계가 있는 상황에서 글로벌 기술 인재 활용은 필수"라며 "지역 균형발전과 산업 경쟁력 제고에 기여할 것"이라고 밝혔다.