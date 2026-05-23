[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 23일

용띠

40년 마침내 힘들었던 고비에서 벗어난다.

52년 좋은 기운들이 집안으로 스며드는 하루다.

64년 구설수 운은 사라지고 두루두루 화평해지는 운수다.

76년 욕심 없는 하루를 지내니 행복하고 기쁨이 넘친다.

88년 꼬였던 일의 실마리가 풀린다.

00년 매사가 순조롭게 넘어가는 운수다.