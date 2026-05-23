[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 23일

쥐띠
36년 일이 뜻대로 풀리니 한가로운 하루가 된다.
48년 다툼이 생기니 여행은 뒤로 미룬다.
60년 시간이 지날수록 운수대통한다.
72년 바라던 일을 성취한다.
84년 지인들이 나타나 도와준다.
96년 성심성의껏 최선을 다한다.
소띠
37년 서두르지 말고 아는 길도 물어서 간다.
49년 건강이 다시 좋아진다.
61년 침착히 대처하니 근심이 사라진다.
73년 이직 문제가 서서히 해결된다.
85년 어떠한 일이든 최선을 다한다.
97년 꾸준히 노력하니 인정받는다.
범띠
38년 막혔던 금전 운이 다시 확 트인다.
50년 운수가 대통하니 부러울 것이 없다.
62년 등 돌렸던 사람이 다시 찾아온다.
74년 운수대통하니 구설수에서 벗어난다.
86년 소원대로 문서 운이 풀린다.
98년 새로운 것을 얻게 되니 기쁜 하루다.
토끼띠
39년 귀인을 만나니 기쁨이 가득한 날이다.
51년 바라던 일이 수월하게 진행된다.
63년 의견일치가 잘 안 되니 어려울 수 있다.
75년 금전 운이 막힘으로 자꾸 늦어진다.
87년 불안했던 마음이 오후를 지나면 한결 편안해진다.
99년 막혔던 이직 운이 점점 풀리게 된다.
용띠
40년 마침내 힘들었던 고비에서 벗어난다.
52년 좋은 기운들이 집안으로 스며드는 하루다.
64년 구설수 운은 사라지고 두루두루 화평해지는 운수다.
76년 욕심 없는 하루를 지내니 행복하고 기쁨이 넘친다.
88년 꼬였던 일의 실마리가 풀린다.
00년 매사가 순조롭게 넘어가는 운수다.
뱀띠
41년 매매가 성사되어 재물이 풍성해진다.
53년 바라던 소원을 성취한다.
65년 재물 운이 따르는 하루다.
77년 생각지 않은 행운이 찾아온다.
89년 만사가 풍족하고 만족스러운 날이다.
01년 마음을 편히 갖는 것이 좋다.
말띠
42년 많은 것을 얻기는 어렵다. 54년 사람들이 몰려와도 줄 것이 없는 날이다.
66년 건강이 호전되는 하루다. 78년 기분 상하는 일이 있더라도 참는다.
90년 꼬였던 금전 운이 풀린다.
02년 우수한 능력으로 표창장을 받는다.
양띠
43년 바라던 소원을 성취한다. 55년 불길한 운이 사라지니 마음이 편안한 하루다.
67년 집 밖으로 나가니 대길 운이 따른다. 79년 불길함이 지나가고 대길함이 찾아온다.
91년 내 일에만 신경 쓰는 것이 좋다. 03년 반가운 동창을 만나니 즐거운이 가득한 날이다.
원숭이띠
32년 문서 운이 대길하니 매매가 성사된다.
44년 강한 용기를 가지고 더 최선을 다한다.
56년 어려움을 이겨내고 목표를 달성한다.
68년 최선을 다해 더 매진해야 한다.
80년 외출할 일이 있으니 가급 적 일찍 귀가한다.
92년 어디를 가나 행운이 따르는 날이다.
닭띠
33년 운이 좋지 못한 하루니 건널목 신경 써야 한다.
45년 불길 운이 변하여 대길 운이 된다.
57년 피나는 노력을 하였더니 행운이 찾아온다.
69년 몸과 마음이 평온해지는 하루다.
81년 좋은 운이 찾아오니 운수대통한다.
93년 뜻밖의 반가운 소식을 듣는다.
개띠
34년 구설수와 걱정근심이 사라진다.
46년 재운이 넉넉해지니 가내가 풍요롭다.
58년 문서 운과 금전 운이 도와주니 힘이 난다.
70년 당선으로 축하받으니 사람들이 부러워한다.
82년 구설수가 따르니 언행에 각별히 신경 써야 한다.
94년 근심 걱정에 우울했으나 오후부터 기쁨이 찾아온다.
돼지띠
35년 걱정하지 않아도 바라던 일 순조롭게 된다.
47년 건강에 좋은 귀한 것을 얻는다.
59년 부부가 사이가 더욱 화목해진다.
71년 구설수가 생기니 모임에는 참석하지 않는다.
83년 바라던 일을 성취하니 의기양양해진다.
95년 좋은 인연이 찾아와 기쁘게 만나는 날이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장