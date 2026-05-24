[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 24일

소띠

37년 만사형통하니 이익이 되돌아온다.

49년 가는 말이 고아야 오는 말도 곱다.

61년 부탁했던 일이 순조롭게 찰 풀려나간다.

73년 실수로 인해 다칠 수가 있으니 조심해야 한다.

85년 골목길에서 갑자기 나타난 이륜차를 조심한다.

97년 바라던 운이 열리니 신수가 밝아진다.