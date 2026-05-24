[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 24일

쥐띠
36년 기분 좋은 일이 생기는 하루다.
48년 어려운 상황에서 주변 사람들의 도움을 받는다.
60년 거듭 힘들어도 최선을 다해야 한다.
72년 불길한 운이 사라지니 만사형통하는 운이 찾아온다.
84년 꼬였던 일이 풀려 소원성취한다.
96년 기분이 한결 좋아지니 소원성취한다.
소띠
37년 만사형통하니 이익이 되돌아온다.
49년 가는 말이 고아야 오는 말도 곱다.
61년 부탁했던 일이 순조롭게 찰 풀려나간다.
73년 실수로 인해 다칠 수가 있으니 조심해야 한다.
85년 골목길에서 갑자기 나타난 이륜차를 조심한다.
97년 바라던 운이 열리니 신수가 밝아진다.
범띠
38년 남과 다투게 되니 조심해야 한다.
50년 시비가 생길 수 있으니 조심한다.
62년 원하던 것을 얻어 운수대통한다.
74년 일이 꼬여 스트레스가 쌓인다.
86년 졸음운전을 조심해야 한다.
98년 마음이 어수선하고 심란해진다.
토끼띠
39년 뜻대로 되지 않고 문제만 생긴다.
51년 밝은 햇살이 비추는 하루다.
63년 일이 풀리지 않았다가 오후 넘어서면 마음처럼 잘 풀린다.
75년 아는 사람들과 금전 거래에 신경 써야 한다.
87년 뜻하는 대로 이뤄지는 날이다.
99년 바라던 행운이 찾아오는 시기다.
용띠
40년 재물 운이 오후가 넘어서면 더 잘 풀린다.
52년 기다리던 금전 소식이 찾아온다.
64년 고생 끝에 보람을 찾는다.
76년 소개로 인하여 만남에서 좋은 결과가 생긴다.
88년 귀인을 만나니 걱정이 사라진다.
00년 마음이 편안해져 좋은 작품을 만든다.
뱀띠
41년 적극적으로 실천하면 만사형통한다.
53년 기다리던 소식을 듣는다.
65년 큰 이익을 얻으니 기분이 좋다.
77년 구설수가 사라지니 안심된다.
89년 편하고 좋은 곳으로 여행을 떠난다.
01년 안정이 우선이니 편히 지내야 한다.
말띠
42년 불길 운이 사라지니 건강이 호전된다.
54년 규칙적인 생활을 하니 건강이 호전되어 기쁘다.
66년 건강이 좋아지니 기분도 한결 좋아진다.
78년 짜증만 내니 금전 운이 약해진다.
90년 막혔던 운세가 다시 좋아진다.
02년 마음속으로 행복 운이 가득 찾아온다.
양띠
43년 힘든 일을 견뎌내니 운수대통한다.
55년 불길함이 적어지고 대길함이 많아진다.
67년 꾸준하게 최선을 다하니 자신감이 넘쳐난다.
79년 귀인을 만나 고민이 해결되는 하루다.
91년 웅크리고 있던 운세에 활기가 넘친다.
03년 바라던 운이 좋아지니 신나는 날이다.
원숭이띠
32년 좋은 일로 인해 행복을 누린다.
44년 건강이 점점 좋아지는 운수다. 56년 재물을 잃을 운수가 있어지갑 사정이 안 좋아진다.
68년 다툼으로 불화가 생기지 않게 신경 써야 한다.
80년 많은 환영을 받아 기쁘다.
92년 어렵게 통과해 즐거움이 가득하다.
닭띠
33년 꿈자리가 좋으니 횡재수가 따른다. 45년 문서가 귀인을 만나 횡재한다. 57년 소원을 성취하니 부러울 것이 없다. 69년 도와주려는 기운이 따르니 만사형통한다.
81년 최선을 다하고 박수를 받는다.
93년 이직 운이 해결되니 얼굴도 한결 밝아진다.
개띠
34년 약속을 지켜 신뢰를 쌓는 운세다.
46년 바쁘다고 서두르면 일만 더 꼬인다.
58년 자금 소식이 아직 들리지 않는다.
70년 뚜렷한 일이 생기지 않으니 기다리는 것이 좋다.
82년 어두워진 얼굴이 환하게 밝아진다.
94년 친구들의 도움을 많이 받는다.
돼지띠
35년 마음을 비우니 일이 순조롭게 풀린다.
47년 바라던 소망을 성취한다.
59년 우울한 시간이 사라지고 행운이 찾아온다.
71년 바라던 소원이 이루어지는 날이다.
83년 뜻한 바가 뜻대로 이루어진다. 95년 운수대통하니 통쾌한 일만 생기는 날이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장