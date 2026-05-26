[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 26일

쥐띠
36년 귀인이 찾아오니 집안이 평안하다.
48년 광명이 비추니 축복을 얻는다.
60년 가는 곳마다 사랑을 받는 날이다.
72년 꾸준하게 쌓은 공덕으로 행복이 온다.
84년 금전 운이 조금씩 풀린다.
96년 부모님께 효도하니 뭉클하다.
소띠
37년 귀인이 찾아오니 마음이 풍요롭다.
49년 운이 따르니 행복이 찾아온다.
61년 금전 운과 건강 운이 대길하다.
73년 계획을 성실하게 따른다.
85년 열심히 일하니 보람을 얻는다.
97년 뜻한 바를 이루니 보람찬 날이다.
범띠
38년 걱정스러운 일이 많아진다. 50년 힘든 시기가 지나고 새로운 운이 들어온다.
62년 운수대통하는 운이 근심이 사라지니 마음이 편하다.
74년 등 돌렸던 사람이 다시 찾아온다.
86년 욕심만 가득하니 피곤한 날이다.
98년 모략으로 인해 구설수가 발생하니 주의한다.
토끼띠
39년 운수대통하는 날이 행운이 함께 한다.
51년 건강이 호전될 기미가 보인다.
63년 소망들이 조금씩 이뤄지니 기쁘다.
75년 건강 관리에 소홀하지 않도록 주의한다.
87년 오후쯤 좋은 결과를 듣는다.
99년 지체하지 말고 실행해야지만 길하여진다.
용띠
40년 근심거리만 갖고 있으니 난감하다.
52년 아직 운이 안 따르니 제자리걸음 하는 시기이다.
64년 근심이 서서히 없어지니 얼굴 밝아진다.
76년 노력해도 큰 성과를 얻지 못하는 시기다.
88년 근심이 생기지 않게 마음을 너그럽게 가진다.
00년 진로가 열리니 대성한다.
뱀띠
41년 바라던 뜻을 세우기가 힘들어진다.
53년 주변 사람들과 화합이 잘 된다.
65년 대업을 꾸리기 힘드니 마음을 비운다.
77년 부귀공명이 따르니 출세한다.
89년 그간 갈고 닦은 지혜가 빛을 발한다.
01년 소원대로 운이 따르니 만사형통한 날이다.
말띠
42년 문서 운과 금전 운이 서서히 좋아진다.
54년 욕심부리니 일이 잘 안 풀린다.
66년 길에서 우연히 귀인이나 친인척을 만난다.
78년 바라던 소원을 성취한다.
90년 여행길에서 동창을 만난다.
02년 열심히 하니 능률이 크게 오른다.
양띠
43년 불안한 시간이 지나가고 안정을 찾는다.
55년 근심이 사라지니 여유롭다.
67년 건강해지니 정신이 한결 맑아진다.
79년 기다리던 반가운 소식이 온다.
91년 아껴 쓰니 돈의 중요성을 알게 된다.
03년 마음이 안정되니 편안히 지낸다.
원숭이띠
32년 마음이 심란해지니 여행은 다음으로 미룬다.
44년 근심이 오다 오후쯤 사라진다.
56년 기쁜 마음으로 지내니 건강이 호전된다.
68년 조용하던 집안이 어수선해진다.
80년 마음을 잘 다스려야 한다.
92년 마음에 들지 않아도 참아야 한다.
닭띠
33년 서광이 집안에 가득 비춘다.
45년 귀인이 집안을 들어온다.
57년 바라던 일이 순조롭게 진행된다.
69년 피곤하니 근심이 찾아온다.
81년 복잡한 마음을 잘 다스려야 한다.
93년 마음을 비우니 희망이 들어온다.
개띠
34년 지갑과 핸드폰을 잘 챙겨야 한다. 46년 하는 일마다 성사가 안 된다.
58년 꼬였던 일이 오후 늦게 풀린다.
70년 승진이나 개업으로 만사대길 하다.
82년 소원을 성취한다.
94년 지인 간 모임에서 말다툼을 조심해야 한다.
돼지띠
35년 건강하니 안색이 밝아진다. 47년 금전 문제로 지인과 다툼이 예상된다.
59년 여행 계획이 뒤로 미뤄진다.
71년 생활이 윤택해지니 기쁘다.
83년 소망하고 있는 일에 행운이 들어온다.
95년 손재수를 보지 않게 신경 써야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장