[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 26일

쥐띠

36년 귀인이 찾아오니 집안이 평안하다.

48년 광명이 비추니 축복을 얻는다.

60년 가는 곳마다 사랑을 받는 날이다.

72년 꾸준하게 쌓은 공덕으로 행복이 온다.

84년 금전 운이 조금씩 풀린다.

96년 부모님께 효도하니 뭉클하다.