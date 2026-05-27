[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 27일

쥐띠
36년 바라던 소원을 성취한다.
48년 다툼 수가 있는 날이니 조심해야 한다.
60년 손재수가 생길 수니 계약을 보류한다.
72년 주변 도움으로 금전을 마련한다.
84년 한 번 마음 먹은 일 최선을 다한다.
96년 목표 달성에 최선을 다해야 한다.
소띠
37년 뜻밖의 행운이 찾아온다.
49년 바라던 일이 막힘없이 잘 풀린다.
61년 마음에 쏙 드는 일만 생긴다.
73년 계약이 막힘없이 성사된다.
85년 금전 문제로 혼란해지니 지출을 억제한다.
97년 운이 다시 움직이니 얼굴이 펴진다.
범띠
38년 느긋하게 기다리니 행운이 찾아온다. 50년 서두르지 말고 차분히 움직인다.
62년 어둠만 가득하니 마음이 답답해진다. 74년 여유 있게 지내야 한다.
86년 우울해지는 증세가 사라진다.
98년 먼저 양보하니 칭찬받는다.
토끼띠
39년 복잡한 문제가 해결된다.
51년 소원을 성취한다.
63년 뜻밖의 자금 소식을 듣는다.
75년 일이 많아지니 금전 운이 열린다.
87년 좋은 인연을 맺으니 기분이 좋아진다.
99년 통솔력이 뛰어나다는 평가를 듣는다.
용띠
40년 소원을 성취하는 날이다.
52년 어려움이 없어지니 만사형통한다.
64년 재물 운이 다가와 마음이 편해진다.
76년 안 되는 일은 미리 포기하고 안정을 찾는다.
88년 약속은 시간 지키려는 마음으로 일찍 출발한다.
00년 금전 소식이 찾아온다.
뱀띠
41년 일이 꼬여 화부터 난다 하여도 참는다.
53년 분주하게만 움직이는 날이다.
65년 강해졌던 세력들이 다시 약해진다.
77년 도움을 청하면 귀인이 들어준다.
89년 행복과 행운이 함께 찾아온다.
01년 최선을 다하니 보람을 찾는다.
말띠
42년 방해자가 있으니 신경 써야 한다.
54년 마음 뜻대로 이뤄지지 않는 날이다. 66년 그동안 바랐던 일이 이뤄지는 날이다.
78년 서류 매매가 오후쯤 성사된다.
90년 일이 꼬여 원점으로 돼 돌아간다.
02년 숨은 실력을 인정받는다.
양띠
43년 마음속에 평온함이 찾아온다.
55년 일이 손쉽게 풀리지 않는 날이다.
67년 꼬이던 일이 어렵게 해결된다.
79년 뜻대로 풀리지 않는 하루다.
91년 기뻐할 일이 생긴다.
03년 실천하니 마음이 안정된다.
원숭이띠
32년 바라던 소원을 성취한다.
44년 이득 운이 많아진다.
56년 어수선했던 마음이 안정된다.
68년 금전 받을 사람을 만날 수니 신중해야 한다.
80년 관재수가 있으니 음주 운전은 절대 금물이다.
92년 힘들어도 슬기롭게 대처해야 한다.
닭띠
33년 근심이 사라지니 운수대통한다.
45년 상대에게 상처 주는 말을 삼간다.
57년 오랜 문서가 목돈이 되어 찾아온다.
69년 정신을 집중하고 깊은 뜻을 펼친다.
81년 힘든 상황에서도 자금이 생긴다.
93년 운이 약하게 들어온다.
개띠
34년 쓸데없이 욕심을 내니 답답해진다.
46년 운이 적어 손해만 본다.
58년 걱정이 많아지면 난감해진다.
70년 깜빡하는 사이에 속임수에 말려들지 않는다.
82년 승진과 시험 운이 따른다.
94년 목표를 향해 최고치를 달성한다.
돼지띠
35년 귀인이 집안으로 찾아온다.
47년 마음이 심란해지는 시기다.
59년 재물과 권위를 얻는다.
71년 좋은 일이 생기는 날이다.
83년 굳은 의지로 다시 일어나야 한다.
95년 마침내 바라던 소원을 성취한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장