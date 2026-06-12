트럼프 “이란과 주말 종전 MOU 서명 가능성”… 이란 “최종 결정 안 내려”

트럼프 “MOU 최종 조율 단계… 군사 공습 전격 취소”

이란 “레드라인 타협 없다… 최종 결론 도달 못해” 온도차

네타냐후 “이스라엘 MOU 당사국 아니다” 선 긋기

USA-TRUMP/ 0 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.집무실에서 발언하고 있다./로이터 연합

도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 이번 주말 유럽에서 이란과의 종전 양해각서(MOU)를 체결할 수 있다고 밝혔으나 이란 정부는 아직 최종 합의에 도달하지 않았다며 신중한 입장을 보였다.11일(현지시간) 로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 "우리는 방금 이란관의 전쟁에서 위대한 합의(great settlement)를 이뤄냈다"며, 이르면 이번 주말 유럽에서 서명식이 열릴 수 있다고 발표했다. 그는 합의 문서가 최종 조율 단계에 있으며, 서명식에는 자신이 아닌 J.D. 밴스 부통령이 미국을 대표해 참석할 수 있다고 덧붙였다.트럼프 대통령은 이번 합의의 핵심 성과로 이란의 핵무기 개발 차단을 꼽았다. 그는 "가장 중요한 것은 우리가 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 하는 데 합의를 이뤄낸 것"이라며 이번 MOU가 '다소 개념적'이지만 매우 강력한 문서가 될 것이라고 강조했다. 또 합의문 서명 즉시 호르무즈 해협이 공식 개방되고 미국의 대이란 해상 봉쇄도 해제될 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 이란 최고 지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 이번 합의를 승인한 것으로 이해한다고 말하며, 협상이 진전됨에 따라 예정됐던 이란 군사 공습을 취소했다고 전했다.이란 정부는 미국의 발표에 온도차를 보이며 신중한 태도를 취했다. 이란 국영 IRNA통신에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 협상 문안의 상당 부분이 마무리된 것은 사실이지만, 이란은 자국의 레드라인을 타협하지 않을 것이라며 선을 그었다.바가이 대변인은 "우리는 이 문제에 대해 아직 최종 결론에 도달하지 못했다"며 "이는 현재 의사결정 기구에서 검토 중인 매우 중요한 사안"이라고 밝혔다. 현재 이란 측은 국제 제재 해제, 동결 자금 해제 및 호르무즈 해협 통제권 인정을 강력히 요구하고 있다.이번 합의를 둘러싼 중동 역내 국가들의 복잡한 이해관계도 변수로 남아 있다. 트럼프 대통령은 소셜미디어(SNS)를 통해 이번 합의가 이스라엘, 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트(UAE)를 포함한 지역 내 다른 국가들의 승인을 받았다고 주장했다.그러나 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리실은 트럼프 대통령과 통화한 후 발표한 성명에서 "이스라엘은 이란과의 MOU 당사국이 아니다"라며 직접적인 연관성에 선을 그었다. 다만 네타냐후 총리는 고농축 물질 제거, 미사일 생산 제한, 역내 대리 세력 지원 중단 등이 포함된 합의를 이끌어내려는 미국의 노력에는 사의를 표명했다.이란 역시 레바논 무장 정파 헤즈볼라와의 충돌이 이어지고 있는 레바논에서 이스라엘이 공격을 중단할 것을 요구하고 있어 향후 최종 합의에 이르기까지 세부 조율 과정에서 난항이 예상된다.