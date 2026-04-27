비수기 뚫은 LG이노텍…1분기 영업익 2953억 ‘어닝 서프라이즈’

LG이노텍_마곡본사 (3) 0 /LG이노텍

LG이노텍이 올해 1분기 세 자릿수 영업이익 성장을 기록하는 '어닝 서프라이즈'를 냈다. 계절적 비수기에도 주력인 모바일용 카메라 모듈이 견조한 수요를 나타낸 동시에 고부가 반도체 기판 공급이 확대된 결과로 풀이된다. 차량용 카메라 모듈 등 모빌리티 부품도 외형 성장에 힘을 보태면서 매출은 1분기 기준 역대 최고치를 기록했다.LG이노텍은 1분기 매출 5조5348억원, 영업이익 2953억원을 각각 기록했다고 27일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 11.1%, 영업이익은 136% 증가한 수치다.사업별 실적을 보면 광학솔루션사업은 전년 동기 대비 11.4% 증가한 4조6106억원의 매출을 거뒀다. 계절적 비수기에도 불구, 모바일용 카메라 모듈의 견조한 수요와 함께 차량용 카메라의 매출이 증가하며 1분기 최고치를 경신했다. 패키지솔루션사업은 전년 동기 대비 16% 증가한 4371억원의 매출을 기록했다. 통신용 고부가 반도체 기판의 공급이 호조세를 보인 가운데 고성능 메모리 등 신규 애플리케이션으로의 FC-CSP(플립칩-칩스케일 패키지) 공급 확대가 지속된 영향이다.모빌리티솔루션사업 매출은 전년 동기 대비 4.2% 증가한 4871억원이다. 고부가 제품인 차량용 조명 모듈을 필두로 매출 성장 흐름을 이어가고 있다. 지난해 말 기준 19조2000억원의 수주잔고를 기록한 모빌리티솔루션사업부는 올해 자율주행 솔루션을 앞세워 신규 수주를 적극 확대해 나갈 계획이다.LG이노텍은 올해 고수익 사업 포트폴리오를 강화한다는 방침이다. 수익성?성장성이 높은 패키지솔루션사업을 중심으로 비즈니스를 확대하는데 주력한다. 이와 함께 차량용 카메라, 라이다, 레이더 등을 아우르는 복합센싱모듈을 앞세워 자율주행, 로봇 등 피지컬 AI 사업 확대에도 속도를 낸다.경은국 LG이노텍 CFO는 "반도체 호황을 맞아 급증하는 수요에 대응하기 위한 반도체 기판의 생산 확대를 추진 중"이라며 "패키지솔루션사업의 영업이익 기여도를 5년 내 광학솔루션 사업 수준으로 끌어올릴 것"이라고 말했다.