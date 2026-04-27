닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
보도자료

비수기 뚫은 LG이노텍…1분기 영업익 2953억 ‘어닝 서프라이즈’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260427010008475

글자크기

닫기

연찬모 기자

승인 : 2026. 04. 27. 13:51

LG이노텍_마곡본사 (3)
/LG이노텍
LG이노텍이 올해 1분기 세 자릿수 영업이익 성장을 기록하는 '어닝 서프라이즈'를 냈다. 계절적 비수기에도 주력인 모바일용 카메라 모듈이 견조한 수요를 나타낸 동시에 고부가 반도체 기판 공급이 확대된 결과로 풀이된다. 차량용 카메라 모듈 등 모빌리티 부품도 외형 성장에 힘을 보태면서 매출은 1분기 기준 역대 최고치를 기록했다.

LG이노텍은 1분기 매출 5조5348억원, 영업이익 2953억원을 각각 기록했다고 27일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 11.1%, 영업이익은 136% 증가한 수치다.

사업별 실적을 보면 광학솔루션사업은 전년 동기 대비 11.4% 증가한 4조6106억원의 매출을 거뒀다. 계절적 비수기에도 불구, 모바일용 카메라 모듈의 견조한 수요와 함께 차량용 카메라의 매출이 증가하며 1분기 최고치를 경신했다. 패키지솔루션사업은 전년 동기 대비 16% 증가한 4371억원의 매출을 기록했다. 통신용 고부가 반도체 기판의 공급이 호조세를 보인 가운데 고성능 메모리 등 신규 애플리케이션으로의 FC-CSP(플립칩-칩스케일 패키지) 공급 확대가 지속된 영향이다.

모빌리티솔루션사업 매출은 전년 동기 대비 4.2% 증가한 4871억원이다. 고부가 제품인 차량용 조명 모듈을 필두로 매출 성장 흐름을 이어가고 있다. 지난해 말 기준 19조2000억원의 수주잔고를 기록한 모빌리티솔루션사업부는 올해 자율주행 솔루션을 앞세워 신규 수주를 적극 확대해 나갈 계획이다.

LG이노텍은 올해 고수익 사업 포트폴리오를 강화한다는 방침이다. 수익성?성장성이 높은 패키지솔루션사업을 중심으로 비즈니스를 확대하는데 주력한다. 이와 함께 차량용 카메라, 라이다, 레이더 등을 아우르는 복합센싱모듈을 앞세워 자율주행, 로봇 등 피지컬 AI 사업 확대에도 속도를 낸다.

경은국 LG이노텍 CFO는 "반도체 호황을 맞아 급증하는 수요에 대응하기 위한 반도체 기판의 생산 확대를 추진 중"이라며 "패키지솔루션사업의 영업이익 기여도를 5년 내 광학솔루션 사업 수준으로 끌어올릴 것"이라고 말했다.
연찬모 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

백악관출입기자단 만찬 총격범, ‘행정부 고위직 순 표적’ 선언문…트럼프 겨냥한듯

“해외에 숨겨도 끝까지 쫓는다”... 국세청, 체납 세금 339억 원 ‘끝장 환수’

[단독] 정보경찰 ‘상대평가 등급제’ 도입…현장에선 “실적 압박 매몰될 것”

돌싱글즈7 한지우, 박성우와 세 번째 결혼…장수하 축하 인사

현대차그룹, ‘매출 102兆’ 엇갈린 성적표…‘논캡티브 전략’이 갈랐다

MBC, 두산 베어스 박찬호 인터뷰 방송사고…사과 없어 야구팬 반발

이스라엘 대통령, 네타냐후 사면 요청에 “유죄 인정 합의” 우선

지금 뜨는 뉴스

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈

[새책] 뉴욕 뒤흔든 34세 사회주의자 ‘조란 맘다니’

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다

“잠 못자 판단력 저하” 철도 관제사 호소…3조 2교대 잔혹사

“나는 얼마나 받을까” 고유가 피해지원금 27일부터 접수