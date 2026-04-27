[포토] 서초구, 서울 자치구 최초 ‘통행방해 전기자전거 즉시 수거’ 시행

27일 서울 서초구 구반포역 출구에서 주민신고로 출동한 서초구 단속원들이 횡단보도 주변 3m 이내 구역에 방치된 전기자전거를 즉시 수거하고 있다. 서초구는 서울시 자치구 최초로 보행로 '길막'의 주범인 전기자전거 문제를 해결하기 위해 '통행방해 전기자전거 즉시 수거'를 계도·홍보, 모의훈련을 거쳐 이날부터 실시한다고 밝혔다. /정재훈 기자