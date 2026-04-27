여천NCC, 가동률 65%로 상향…정부 지원에 생산 정상화 시동

나프타 보조금·금융지원 효과

55%까지 떨어진 가동률 반등

에틸렌·플라스틱 공급 안정 기대

여수 여천NCC 나프타 가공설비 '가동' 0 여수 여천NCC 나프타 가공설비 '가동'./연합

여천NCC가 공장 가동률을 65%로 상향하며 생산 정상화에 시동을 걸었다. 정부의 나프타 수급 안정화 정책이 실제 가동률 회복으로 이어지고 있다는 평가다.27일 여천NCC는 공장 가동률을 기존 60%에서 65%로 추가 상향한다고 밝혔다. 이는 최근 정부가 시행한 나프타 구매 보조금과 금융권의 수입 지원 체계 구축 등 정책 효과를 반영한 결정이다.앞서 여천NCC는 중동 정세 불안에 따른 원료 가격 상승과 수급 차질로 가동률이 55%까지 하락했다. 공장 추가 가동 중단까지 검토할 정도로 상황이 악화됐지만 정부가 나프타 수입 단가 상승분의 50%를 지원하는 정책을 시행하면서 이달 초 가동률을 60%로 끌어올린 바 있다.여기에 금융권이 '나프타 금융지원 체계'를 구축하기로 하면서 원료 조달 여건이 추가로 개선됐다. 여천NCC는 정책 지원이 실제 수급 안정으로 이어질 것으로 판단해 선제적으로 가동률을 추가 상향했다.이와 함께 공급망 전략도 병행하고 있다. 기존 중동 중심에서 벗어나 그리스, 알제리, 나이지리아, 이집트, 오만, 사우디 등으로 조달선을 다변화하며 원료 확보 안정성을 높이고 있다.나프타는 비닐, 페트병, 포장재 등 다양한 생활 소재의 원료로 사용되는 만큼 가동률 회복은 하방 산업 전반의 공급 안정성과 직결된다.여천NCC 관계자는 "향후 정책 지원과 수급 상황을 고려해 가동률을 단계적으로 추가 상향할 계획"이라고 밝혔다.