“준비 없는 선택은 도박이다”... 한국형 핵전략·지휘통제 ‘그랜드 디자인’ 나왔다

한국핵안보전략포럼, "한국의 핵안보 프로젝트 3" 발간…‘핵자강’ 넘어선 실전 매뉴얼 제시

서태평양 미 군사 우위 약화와 북핵 고도화 ‘이중 위기’...한국형 NC3 체계 구축 제언

clip20260427160722 0 한국핵안보전략포럼, "한국의 핵안보 프로젝트 3" 발간… '핵자강' 넘어선 실전 매뉴얼 제시

미국 건국의 아버지 벤저민 프랭클린이 남긴 이 날카로운 경구는 오늘날 대한민국 안보 현실을 관통하는 가장 뼈아픈 경고다.북한의 핵무력이 실전 배치 단계를 넘어 선제공격 가능성을 법제화하고, 서태평양을 둘러싼 미·중 패권 경쟁이 구조적으로 고착화되는 '지각변동'의 시대, 우리는 과연 무엇을 준비하고 있는가.단순한 학술적 수사가 아니다. 생존이 걸린 이 본질적인 물음에 답하기 위해 한국핵안보전략포럼이 나섰다. 이들은 최근 발간한 총서 『한국의 핵안보 프로젝트 3: 핵전략과 핵지휘통제체계』를 통해, 그간 금기시되거나 공허한 찬반 논쟁에 머물렀던 '한국의 핵무장' 시나리오를 정밀한 국가 전략의 영역으로 끌어올렸다.이 책은 핵무장을 선동하는 정치적 선언문이 아니다.오히려 '핵 없는 평화'라는 안일한 낙관론과 결별하고, 운명의 순간 대한민국이 아무런 준비 없이 결정을 강요당하지 않도록 설계된 '전략적 예방주사'이자 '현실적 매뉴얼'에 가깝다.총서가 진단하는 작금의 안보 환경은 '냉혹함' 그 자체다. 지난 10여 년간 미국 주요 싱크탱크와 국방 기관들이 수행한 워게임 결과는 하나의 충격적인 결론으로 수렴한다.바로 서태평양에서 미국의 군사적 우위가 빠르게 약화되고 있다는 점이다.△ 미·중 역전의 스코어카드: 2015년 랜드연구소(RAND)는 이미 미국이 중국에 대해 누려왔던 압도적 우위를 상실했음을 지표로 증명했다.△ 감당하기 어려운 승리: 2023년 CSIS의 대만해협 워게임은 중국의 대만 점령을 저지하더라도 미 해군 전력의 회복탄력성이 사실상 붕괴되는 시나리오를 보여주었다.△ 구조적 도전: 서태평양에서 미국의 군사적 여유가 사라지면, 한반도에 대한 확장억제(핵우산)의 신뢰성 역시 흔들릴 수밖에 없다.여기에 북한은 '핵무력 정책법'을 통해 핵 선제사용을 명문화했고, 다종다양한 투발 수단을 실전 배치하며 대남 위협을 노골화하고 있다. 트럼프 행정부 시절 겪었던 '미국 우선주의'와 동맹 부담 증대 요구는 한국 내 '핵 자강론'을 더 이상 외면할 수 없는 시대적 과제로 만들었다.총서는 한국이 나아갈 길을 찾기 위해 미국, 러시아, 중국, 영국, 프랑스 등 기존 핵보유국들의 전략과 지휘통제체계(NC3)를 철저히 해부했다.미국의 핵전략은 상대의 핵 공격 시 보복을 통해 공멸을 초래한다는 인식을 심어주는 '대량확증파괴(MAD)'에 기반한다. 핵가방(Nuclear Football)으로 상징되는 대통령의 절대적 권한과 '필요할 때 반드시 발사되어야 한다'는 지휘통제의 원칙을 분석하며 한국이 처한 확장억제 의존의 현실을 짚었다.소련 해체 이후 러시아는 재래식 전력의 열세를 보완하기 위해 핵전력을 공세적으로 전환했다. 중앙집권적 통제와 더불어 '죽음의 손'이라 불리는 자동보복 체계, 생존성 중심의 지휘망을 통해 체제 생존을 도모하는 러시아식 모델을 정밀하게 살폈다.중국은 더 이상 '최소 억제' 국가가 아니다. 2035년까지 1,500기의 핵탄두를 보유하겠다는 양적 확대를 넘어, 조기경보 체계와 신속대응능력을 강화하며 보다 복합적인 핵전략을 모색하고 있다. 이는 한국 안보에 북핵 이상의 구조적 위협이 되고 있다.중동 유일의 핵 보유국인 이스라엘이 어떻게 미국의 '이중잣대'를 이끌어내며 특권을 얻었는지, 프랑스가 어떻게 '전략적 자율성'을 제도적으로 구축했는지는 한국에 중요한 시사점을 던진다.총서의 핵심인 37장은 대한민국이 지향해야 할 미래 핵전략의 구체적인 청사진을 제시한다.결론은 '신뢰할 수 있는 최소억제'와 '계산된 모호성'의 결합이다.△ 전략적 모호성: 핵사용 조건을 지나치게 구체화하지 않음으로써 북한의 전략적 계산을 복잡하게 만들어야 한다. 이는 명시적 선제불사용 선언이나 무제한적 최대억제 사이의 현실적 대안이다.△ 통합 운용: 핵전력과 재래식 전력을 통합적으로 운용하는 체계를 발전시켜야 한다.△ 지휘통제의 유연성: 평시에는 대통령 중심의 강력한 통제를 유지하되, 실제 위기 상황에서는 억제력이 즉각 작동할 수 있도록 '제한적·조건부 위임'이 가능하도록 설계해야 한다.결국 한국의 핵무장은 전쟁을 위한 수단이 아니라, 북한의 핵 사용을 억제하고 한반도 평화를 유지하기 위한 '전략적 핵동맹'으로의 진화라는 것이 저자들의 공통된 견해다.이 총서의 집필진은 화려하다. 이정규 전 주스웨덴 대사, 송승종 대전대 특임교수, 조비연 세종연구소 연구위원 등 외교 현장과 군사 전략의 일선에서 활약해온 최고 전문가들이 머리를 맞댔다.이들은 입을 모아 말한다. "준비 없는 선택은 도박이지만, 준비된 선택은 전략이 된다." 실패를 준비하는 국가가 아니라, 불편한 진실을 직시하고 승리를 준비하는 국가로 나아가기 위한 최소한의 지식과 사고의 틀이 이 책에 담겼다.격랑의 시대, 대한민국 안보의 '나침반'이 될 이 총서의 발간은 단순한 출판을 넘어 국가 생존을 위한 엄중한 질문에 대한 답을 찾아가는 여정의 시작이다.