닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
보도자료

재활용 소재 늘린 LG TV…국내외 ESG 인증 연이어 획득

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260428010008767

글자크기

닫기

연찬모 기자

승인 : 2026. 04. 28. 10:00

[사진1] LG전자 올레드 에보 G6 ESG 인증 획득
카본트러스트의 '탄소발자국' 인증과 인터텍의 '자원효율 인증'을 받은 LG전자 '올레드 에보 G6'./LG전자
LG전자 TV 신제품이 탄소 저감, 플라스틱 감축, 재활용 소재 사용 등 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 세 가지 인증을 잇따라 획득했다.

28일 LG전자에 따르면 2026년형 올레드 TV는 최근 영국 비영리 인증기관 카본트러스트로부터 '탄소 발자국' 인증을 받았다. 이로써 LG 올레드 TV는 2021년부터 6년 연속 탄소 발자국 인증을 획득하며 ESG 경쟁력을 인정받았다.

카본트러스트는 제품 생산부터 유통, 사용, 폐기까지의 모든 과정에서 발생하는 이산화탄소 배출량과 환경에 미치는 영향을 종합적으로 평가해 해당 인증을 부여한다. 기존 동급 모델과 비교해 탄소 발생량이 감소한 제품에는 '탄소 저감' 인증을 수여한다.

LG전자가 올해 출시한 올레드 신제품 전 모델은 글로벌 시험인증기관 인터텍의 '자원효율 인증'을 받으며 제품의 지속 가능성을 입증했다. 이 인증은 재료사용 효율성, 에너지 효율성, 재활용 소재 사용 등 심사에서 제품의 지속 가능성을 입증해야 받을 수 있다.

올레드 TV는 별도의 백라이트가 없어 LCD TV 대비 필요한 부품이 적다. LG전자는 여기에 더해 가벼운 복합섬유소재를 올레드 TV에 적용, 같은 크기의 주요 브랜드 LCD TV보다 플라스틱 사용량을 40% 수준으로 줄였다. 이에 따라 LG전자가 올해 올레드 TV 제조에 사용하는 플라스틱 사용량은 동일한 수량의 LCD TV 대비 약 1만5000톤 적을 것으로 예상된다. 프리미엄 LCD TV '마이크로 RGB 에보'도 우수한 에너지 효율 설계 등을 인정받아 자원효율 인증을 획득했다.

LG전자는 국내에서도 ESG 관련 인증을 받았다. 2026년형 LG 올레드 에보와 함께 최근 출시한 32형 이동식 스크린 'LG 스탠바이미2 맥스'가 자원순환 우수성을 인정받아 한국 E-순환거버넌스로부터 'E-순환우수제품'에 4년 연속 선정됐다.

LG전자는 올해도 TV 제품에 재생플라스틱 사용을 늘리면서 폐플라스틱 7700톤을 재활용할 계획이다. LG전자는 2023년부터 지난해까지 3년간 다양한 TV 제품에 재생플라스틱을 적용했으며, 여기에 2만톤의 폐플라스틱을 활용한 바 있다.

이충환 LG전자 디스플레이사업부장은 "LG 올레드 TV는 뛰어난 화질, 편리한 AI 기능뿐 아니라 ESG 관점의 혁신에도 집중해 지속 가능한 미래를 고객과 함께 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
연찬모 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

고 김수미·이효춘 출연료 미지급…뮤지컬 ‘친정엄마’ 제작사 퇴출 경고

[마켓파워] 글로벌세아, 1년 새 대표 3번 교체…승계 ‘숨 고르기’

이란 ‘3단계안’, 루비오 “호르무즈 통제 불가” 거부 속 ‘제한적 중간 성과’ 가능성 제기

머스크의 X, 연 6% 통장 등 금융갖춘 전천후 앱으로 확장

개인정보위 보안평가, 1년만 유출 사고 없으면 ‘보통’…털려도 ‘낙제점’ 면해

백악관기자단 만찬 총격범 앨런, 트럼프 암살미수 혐의 기소…경호 차단 속 접근 허용 논란

서울랜드 코스앤코믹 행사서 ‘간식 속 칼날’ 받은 참가자 “고의 훼손 의심”

지금 뜨는 뉴스

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말의 소름 돋는 반전

“인연 만나러 나는 절로 간다”…역대 두 번째로 몰려

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈

[새책] 뉴욕 뒤흔든 34세 사회주의자 ‘조란 맘다니’

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다