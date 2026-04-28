중흥·우미, ‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’ 견본주택 주말 3일간 1.2만 방문

1 0 여수 소제 중흥S-클래스 우미린 견본주택을 둘러보고 있는 방문객들 모습.

중흥건설그룹 중흥토건은 우미건설과 함께 전남 여수시 소호동에서 선보이는 '여수 소제 중흥S-클래스 우미린' 견본주택에 주말 3일 동안 약 1만 2000명이 방문했다고 28일 밝혔다.견본주택 오픈 첫날인 지난 24일엔 내부 평면 구조와 설계를 살펴보는 방문객들이 많았다면, 지난 25~26일엔 분양 상담을 받기 위한 방문객들이 많았다고 중흥토건은 설명했다.해당 단지는 전라남도 여수시 소호동 828번지 일원 A3블록과 A4블록에 조성된다. 지하 5층~지상 25층 총 21개동, 전용 84·109·135㎡ 총 1679가구 규모로 건립된다.세부 주택형별로 살펴보면 A3블록은 △전용 84㎡ 878가구 △전용 109㎡ 181가구 △전용 135㎡ 36가구다. A4블록은 전용 84㎡ 584가구로 구성된다. 입주 예정 시기는 A3블록 2029년 6월, A4블록 2029년 4월이다.특징은 여수 소제지구의 첫 분양 단지와 함께 분양가상한제가 적용된다는 점이다. 바다가 인접해 일부 가구에서 바다 조망이 가능하다.단지 내 실내 골프연습장과 클라이밍 존을 비롯한 피트니스센터, 작은도서관, 바다 요가존, 게스트하우스 등 커뮤니티 시설이 있다. 안심통학을 위한 스쿨버스 기증 등도 있다.분양 일정은 오는 5월 4일, 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위, 8일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 A3블록 14일과 A4블록 15일에 진행되며, 정당계약은 26~28일이다.거주지 제한 없이 전국 청약이 가능하며, 여수시 소재 산업단지 종사자의 경우 특별공급이 적용될 예정이다. 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 비롯해 계약금 5%, 1차 계약금 1000만원 정액제 등이 주어진다.