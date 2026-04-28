닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
스포츠 농구·배구

태광 출신 이호진, 배구연맹 새 수장으로…V-리그 변화 이끈다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260428010009030

글자크기

닫기

천현빈 기자

승인 : 2026. 04. 28. 14:52

구단주 중심 리더십 기대
7월부터 '3년 임기' 시작
clip20260428145021
한국배구연맹 9대 총재로 선임된 이호진(63) 전 태광그룹 회장. /제공=한국배구연맹
이호진 전 태광그룹 회장이 한국배구연맹(KOVO) 제9대 총재로 선임되며 국내 프로배구의 새로운 변화를 예고했다. 구단주 경험이 있는 이 신임 총재는 리그 운영과 미래 전략에 힘을 보탤 전망이다.

연맹은 28일 서울 마포구 상암동 연맹 대회의실에서 이사회와 임시총회를 열고 이호진 전 태광그룹 회장을 신임 총재로 선임했다고 밝혔다.

앞서 각 구단 단장들은 지난 18일 간담회를 통해 차기 총재 인선을 논의한 끝에 이 전 회장을 추천하기로 의견을 모았다. 이 전 회장 역시 총재직 수행 의지를 밝히며 선임 절차가 속도를 냈다.

연맹 안팎에서는 구단주가 직접 총재를 맡을 경우 리그 발전 전략과 유소년 육성, 국제 교류 확대 등 중장기 사업을 안정적으로 추진할 수 있다는 기대가 반영된 결정으로 보고 있다.

이번 선임으로 이 신임 총재는 아버지인 고 이임용 태광그룹 선대 회장에 이어 배구 행정을 이끌게 됐다. 이임용 전 회장은 1970년 한국실업배구연맹 회장을 맡으며 국내 배구 발전에 기여한 바 있다.

태광그룹 역시 오랜 기간 한국 배구와 인연을 이어왔다. 1971년 여자 프로배구 흥국생명의 전신인 태광산업 배구단을 창단한 이후 50년 넘게 팀 운영을 지속해왔다. 산하 학교를 통한 유망주 발굴과 육성에도 힘을 쏟고 있다.

이 신임 총재의 임기는 오는 7월부터 3년이다. 서울대 경제학과를 졸업한 그는 미국 코넬대에서 경영학 석사를, 뉴욕대에서 경제학 박사 과정을 밟았다. 1993년 흥국생명보험 입사를 시작으로 태광산업 대표이사 사장과 회장을 역임했다.

최근에는 흥국생명 구단주로서 2026-2027시즌부터 3년간 V-리그 타이틀스폰서 유치를 이끌며 연맹 재정 안정화에 힘을 보탰다.
천현빈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독] 삼성SDI, 아마존 ‘배터리 수주’ 눈앞…1兆 규모 ‘BBU·UPS’ 공급 협상 막바지

고 김수미·이효춘 출연료 미지급…뮤지컬 ‘친정엄마’ 제작사 퇴출 경고

서울랜드 코스앤코믹 행사서 ‘간식 속 칼날’ 받은 참가자 “고의 훼손 의심”

이란 ‘3단계안’, 루비오 “호르무즈 통제 불가” 거부 속 ‘제한적 중간 성과’ 가능성 제기

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말에 ‘클릭’…자영업자 노린 피싱 기승

[마켓파워] 글로벌세아, 1년 새 대표 3번 교체…승계 ‘숨 고르기’

머스크의 X, 연 6% 통장 등 금융갖춘 전천후 앱으로 확장

지금 뜨는 뉴스

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개

탐지견 보고 순찰차 타고…어린이날엔 경찰박물관으로

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말의 소름 돋는 반전

“인연 만나러 나는 절로 간다”…역대 두 번째로 몰려

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈