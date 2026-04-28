[포토] 영등포구, 여의도 브라이튼 도서관 정식 개관

28일 서울 영등포구 구립 여의도 브라이튼 도서관을 찾은 시민들이 도서관 시설을 이용하고 있다. 영등포구는 여의도 브라이튼 도서관 임시 운영을 마치고 이날 정식 개관했다. /정재훈 기자