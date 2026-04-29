포스코인터, 하나금융·두나무와 블록체인 송금…무역 금융 ‘실거래’ 적용

SWIFT 구조 한계 보완…송금·결제 실시간 연계

연 4만건 송금 기반 실증, 글로벌 자금관리 효율화

clip20260429084401 0 포스코인터내셔널 본사 전경,/포스코인터내셔널

포스코인터내셔널이 하나금융그룹, 두나무와 손잡고 블록체인 기반 해외송금을 실제 거래에 적용한다. 기업 간 자금 이동에 직접 활용하는 첫 시도라는 점에서 무역 금융 구조 변화 가능성이 주목된다.29일 포스코인터내셔널은 서울 하나금융그룹 본점에서 3사 간 '블록체인 기반 해외송금 및 자금 이동' 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약에는 해외송금 협력, 글로벌 자금관리 인프라 구축, 디지털 금융 사업 발굴 등이 포함됐다.이번 협력은 기존 송금 구조의 비효율을 개선하기 위해 시작했다. 국제금융통신망(SWIFT)은 송금 지시와 자금 결제가 분리돼 처리되는 구조로 정산 지연과 중개 비용이 발생하는 한계를 안고 있어서다. 3사는 블록체인을 통해 이 과정을 실시간으로 연결해 처리 속도와 투명성, 비용 효율을 동시에 개선하는 것이 목표다.무엇보다 이번 사업은 기술 검증(PoC)을 넘어 실제 거래에 적용된다는 점에서 의미가 있다. 하나금융그룹과 두나무는 앞서 블록체인 기반 송금 기술 검증을 통해 거래 데이터의 안전한 전송을 확인했으며 이를 두나무의 '기와(GIWA) 체인' 기반으로 구현했다. 포스코인터내셔널은 이미 연간 약 4만 건의 해외송금을 처리하는 만큼 실제 데이터를 기반으로 기술 효용성을 검증할 수 있는 환경을 갖추고 있다. 이를 바탕으로 적용 범위를 단계적으로 확대한다는 계획이다.포스코인터내셔널은 글로벌 무역 거래에서 발생하는 자금 흐름을 기반으로 사업 적용을 주도한다. 하나금융그룹은 외환 거래와 정산, 지급 등 금융 기능을 담당하고, 두나무는 블록체인 인프라 운영과 거래 기록 관리 역할을 맡는다. 이번 협력은 국내 본사와 해외 법인 간 B2B 거래에 블록체인을 적용하는 사례로 기업 자금관리의 디지털 전환을 가속화하는 계기가 될 전망이다.이계인 포스코인터내셔널 사장은"디지털 금융과 디지털 자산 분야에서 국내 대표 기업들과 중장기적 파트너십 기반을 구축했다"며 "3사가 협력을 통해 디지털 금융 생태계에서 역할을 확대해 나가겠다" 고 말했다.