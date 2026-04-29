[포토]회의 참석하는 송미령-정은경-원민경-한성숙 장관

송미령 농림축산식품부 장관, 정은경 보건복지부 장관, 원민경 성평등가족부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관(왼쪽부터)이 29일 오전 서울 종로구 정부서울청사 국무회의실에서 열린 임시국무회의 겸 비상경제본부회의에 참석하고 있다.