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[포토] G밸리산업박물관, 체험형 기획전 ‘수학을 깨우는 산업 놀이터’ 개최

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정재훈 기자

승인 : 2026. 04. 29. 15:22

29일 서울 구로구 G밸리산업박물관에서 열린 체험형 기획전 '수학을 깨우는 산업 놀이터'를 찾은 학생들이 참여형 전시를 체험하고 있다. 개관 5주년을 맞는 G밸리산업박물관은 개관 이래 처음으로 영·유아 및 어린이를 위한 전시로 이번 특별전을 오는 9월 16일까지 진행한다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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