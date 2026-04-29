[포토] G밸리산업박물관, 체험형 기획전 ‘수학을 깨우는 산업 놀이터’ 개최

29일 서울 구로구 G밸리산업박물관에서 열린 체험형 기획전 '수학을 깨우는 산업 놀이터'를 찾은 학생들이 참여형 전시를 체험하고 있다. 개관 5주년을 맞는 G밸리산업박물관은 개관 이래 처음으로 영·유아 및 어린이를 위한 전시로 이번 특별전을 오는 9월 16일까지 진행한다. /정재훈 기자