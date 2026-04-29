대한전선, AI 전력 수요 타고 분기 최대 실적…영업익 123%↑

1분기 매출 1조834억원·영업익 604억원 잠정 기록

매출 두 분기 연속 1조원 넘어서

해외 시장 매출 확대…영업이익률 5.6%

대한전선 CI 0 대한전선이 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다./대한전선

사진) 대한전선이 1분기 기업설명회를 진행하고 있다. 0 대한전선이 29일 1분기 기업설명회를 진행하고 있다./대한전선

대한전선이 인공지능(AI) 확산에 따른 글로벌 전력망 수요 확대에 힘입어 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다.29일 대한전선은 2026년 1분기 연결 기준 매출 1조834억원, 영업이익 604억원을 잠정 기록했다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 각각 26.6%, 122.9% 증가한 성과다. 특히 2010년 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입 이후 분기 기준 매출과 영업이익 모두 사상 최고치다. 매출은 지난해 4분기(1조90억원)에 이어 두 분기 연속 1조원을 넘어섰다.이번 실적 개선의 배경은 해외 시장에서의 매출 확대가 꼽힌다. 미국과 싱가포르 등 AI 및 데이터센터 증가로 전력 인프라 수요가 빠르게 늘어난 지역에서 초고압 프로젝트 매출이 반영되며 실적을 견인했다. 이에 따라 1분기 영업이익률은 5.6%를 기록하며, 지난 5년 평균 영업이익률 2.76%에서 2.84%p(포인트) 상승한 결과를 냈다.신규 수주도 안정적인 흐름을 보였다. 대한전선의 1분기 신규 수주는 7340억원이며 1분기 말 기준 수주잔고는 3조 8273억원으로 집계됐다. 이는 역대 최대 규모로 호반그룹 편입 직후인 2021년 말 대비 3.5배 이상 확대된 수준이다.대한전선은 이날 기관투자자와 애널리스트를 대상으로 기업설명회(IR)를 열고 1분기 실적과 주요 성과 및 투자 활동 등을 공유했다. 특히 신안 비금도 태양광 초고압 해저케이블 수주 등 주요 성과를 설명하고, '서해안 에너지 고속도로' 참여를 위한 준비 상황과 경쟁력을 강조했다.재무구조도 개선됐다. 부채비율은 2021년 266%에서 117.2%로 낮아졌고, 유동비율은 143.7%를 기록했다. 매출 증가에 따른 운전자본 확대에도 전반적인 재무 안정성은 유지되고 있다는 평가다.대한전선 관계자는 "이번 실적은 기술력과 품질을 글로벌 시장에서 인정받은 결과"라며 "확고한 경쟁력을 갖춘 대규모 초고압 전력망 인프라 시장에서 성과를 이어가는 동시에 해저케이블과 HVDC 케이블 등 전략 제품 분야의 경쟁력을 고도화하겠다"고 밝혔다. 이어 "적극적인 투자와 R&D를 통해 국내 에너지 인프라 공급망 안정화에 기여하고, 전 세계 주요 프로젝트에서 핵심적인 역할을 수행해 K-전력산업의 우수성을 지속 알릴 것"이라고 덧붙였다.