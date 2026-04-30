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[속보] 포스코인터내셔널, 1분기 영업이익 3575억…전년比 32.3% 증가

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이서연 기자

승인 : 2026. 04. 30. 13:52

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포스코인터내셔널 본사 전경,/포스코인터내셔널
포스코인터내셔널이 2026년 1분기 잠정 실적에서 매출과 이익 모두 성장세를 기록했다.

30일 금융감독원에 따름녀 포스코인터내셔널의 2026년 1분기 연결 기준 매출액은 8조 4104억원으로 전분기 대비 7.4%, 전년 동기 대비 3.1% 증가했다. 영업이익은 3575억원으로 전 분기 대비 34.6%, 전년 동기 대비 32.3% 증가했다.
이서연 기자

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