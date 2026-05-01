“‘진짜 레몬 들어갔나?’…롯데칠성 순하리진, 색으로 증명한 팝업 가보니”

과일→동결→침출…체험형 콘텐츠 구현

미성년자 입장 제한 성인인증 후 입장

브랜드 재정비·신제품으로 접점 확대

KakaoTalk_20260501_131637949 0 롯데칠성음료가 서울 성수동에서 오는 10일까지 운영하는 '순하리찐 아일랜드' 팝업스토어./이창연 기자

KakaoTalk_20260501_131804164 0 팝업스토어 첫 번째 공간 '자르지않았섬'./이창연 기자

ImageToStl.com_merged-document (40) 0 두 번째 공간 '꽁꽁얼었섬./이창연 기자

KakaoTalk_20260501_131955364 0 침출 과정을 터널 형태로 구성했다./이창연 기자

KakaoTalk_20260501_132007072 0 네 번째 공간 '설탕뺐섬'./이창연 기자

"'왜 이런 맛이 나는지'를 몸으로 이해하게 만드는 공간입니다."서울 성수동에 마련된 '순하리찐 아일랜드' 팝업스토어 입구에서 만난 현장 관계자의 설명이다. 초록 잎과 레몬 장식으로 꾸며진 입구를 지나자, 공간 전체가 하나의 섬 콘셉트로 이어지며 방문객을 맞이한다. 이곳은 제품을 나열하는 대신, 원료부터 제조 방식까지를 단계적으로 풀어내는 체험형 동선이 특징이다.첫 번째 공간인 '자르지않았섬'은 말 그대로 통과일을 전면에 내세운다. 나무에 매달린 레몬과 자몽을 직접 따보고 무게를 재보는 체험은 단순하지만 직관적이다. 병 속 액체로만 접하던 제품이 아니라, '원재료'부터 시작된다는 점을 강조하려는 의도다. 한쪽에 마련된 미니어처 포토존에서는 방문객들이 자연스럽게 사진을 남기고 있었는데, 브랜드 경험과 사회관계망서비스(SNS) 확산을 동시에 노린 설계로 보인다.다음 공간은 '꽁꽁얼었섬'이었다. 이곳에선 액화질소를 활용해 과일을 통으로 얼리는 과정을 볼 수 있었다. 특히 지시약 반응을 활용한 실험은 '증명'에 가까웠다. 보라색 용액에 레몬즙을 떨어뜨리자 붉게 변하는 장면, 그리고 같은 방식으로 제품을 넣었을 때 유사한 반응이 나타나는 과정은 관람객들의 시선을 붙잡기에 충분했다. "정말 레몬이 들어간 게 맞나"라는 소비자의 의심을 타파하는 방식이다. 다만 중성인 알코올이 섞여있어 완전히 붉게 변하지 않는다는 게 관계자의 설명이다. 과학적 설명을 통해 신뢰를 확보하려는 의도가 읽혔다.이후 이어지는 '진하게우렸섬'은 시간의 흐름을 공간으로 풀어낸 구간이다. 1일차부터 15일차까지 침출 과정이 터널 형태로 구성돼 있는데, 날짜가 지날수록 색과 향이 깊어지는 변화를 시각적으로 표현했다. 단순히 "오래 우렸다"는 문장을 공간 경험으로 바꿔놓은 셈이다. 관람객들은 자연스럽게 '왜 맛이 진한지'를 이해하게 된다. 터널을 지나 도착한 침출 연못에서는 작은 이벤트가 기다리고 있다. 캡슐을 통해 시음권을 얻는 방식이다.마지막은 '설탕뺐섬'이다. 천장에 달린 풍선을 잡아당기는 간단한 체험이지만, '제로 슈거' 메시지를 직관적으로 전달하는 데 초점을 맞췄다.모든 체험을 마치면 시음 공간으로 이어진다. 얼린 젤리와 함께 제공되는 한 잔의 술은 테이스팅뿐 아니라 앞서 경험한 과정을 떠올리게 만드는 장치처럼 느껴졌다. 이후 발급되는 '아일랜드 마스터 ID 카드'와 럭키드로우 이벤트를 통해 순하리진 보드게임, 러기지택 등 다양한 굿즈 및 순하리찐 아일랜드 탐사 인증 카드가 제공됐다.롯데칠성음료 관계자는 "순하리 레몬진이 2021년 5월 처음 출시된 이후 지난해까지 연평균 약 34%의 성장률을 기록한 만큼, 순하리진이 가진 네 가지 핵심 강점을 소비자들이 직접 체험할 수 있도록 이번 팝업스토어를 기획했다"며 "팝업 방문 경험이 현장에서 끝나지 않도록 성수 일대 상권과 편의점에서도 전용잔 증정 등 연계 프로모션을 함께 운영할 예정"이라고 말했다.한편 '순하리찐 아일랜드' 팝업 스토어는 오는 10일까지 매일 오전 11시부터 오후 8시까지 진행된다.