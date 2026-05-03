이윤행 함평군수 후보 선거사무소에서 조국혁신당 ‘전남승리 결의대회’

조국 대표 "함평에서 승리의 바람 새로 일어날 것"

이윤행 후보 "깨끗한 선거, 정책 경쟁으로 승리하겠다"

이윤행 0 조국혁신당 이윤행 함평군수 후보가 지난 2일 '전남승리 결의대회'에서 오른손 주먹을 불끈 쥐고 승리를 다짐하자 조국 대표(왼쪽)가 박수를 보내고 있다. /신동준 기자

이윤행 0 지난 2일 조국혁신당 이윤행 함평군수 후보 선거사무소에서 열린 '전남승리 결의대회에서 이 후보 지지자들이 조국 대표의 발언을 경청하고 있다. /신동준 기자

이윤행 0 '전남승리 결의대회'에 앞서 지난 2일 함평공용터미널에서 이윤행 후보와 만난 조국 대표가 눈높이를 맞추기 위해 허리를 굽힌 채 지지자들에게 인사하고 있다. /신동준 기자

조국혁신당은 지난 2일 전남 함평군 이윤행 군수 후보 선거사무소에서 '전남 승리 결의대회'를 열고 6·3 지방선거 승리를 다짐했다.이날 행사에는 이윤행 후보를 비롯해 조국 대표, 이해민 사무총장, 박웅두 전남도당위원장 등 당 지도부와 당원, 지지자들이 참석했다.조국 대표는 "함평에서, 호남에서 승리의 바람이 새로 일어날 것"이라며 "조국혁신당은 더불어민주당과 손잡고, 이재명 대통령과 소통하면서 대한민국 발전을 위해 노력하겠다"면서 "유권자들이 후보들의 자질과 정책을 충분히 비교해 판단해 달라"고 말했다.이어 이 후보는 "상대 후보를 비방하거나 흑색선전 없이 정책으로 경쟁하겠다"면서 "가짜뉴스에 대해서는 유권자들의 주의가 필요하다"고 밝혔다. 그러면서 "저는 이번 선거에서 조국혁신당이 지향하는 가치와 규정을 철저히 준수하면서 아름다운 선거를 치르겠다"고 강조했다.지역 정가에서는 조국혁신당 지도부가 이 후보 선거사무소를 직접 찾아 전남 승리의 결의를 다졌다는 점에서 의미가 크다며, 함평의 미래 비전과 정치 혁신 방향을 부각시키는 계기가 될 것으로 평가하고 있으며 더불어민주당 이남오 후보와 예측할 수 없는 한판 승부가 펼쳐질 것이라고 예견했다.한편 함평군수 선거는 더불어민주당 이남오 후보, 조국혁신당 이윤행 후보, 무소속 이행섭 후보와 3파전으로 치러진다.