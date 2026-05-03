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모기, 인공지능으로 잡는다…충남도, AI 기반 감시시스템 본격 가동

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내포 최정현 기자

승인 : 2026. 05. 03. 09:46

질병관리청과 공동 수행…매개모기 발생 실시간 파악 가능
인공지능 기반 모기 감시시스템
충남도 보건환경연구원이 10월 30일까지 가동하는 인공지능 기반 모기 감시시스템. /충남도
바이러스를 옮기는 매개모기의 발생 양상을 실시간으로 파악해 신속히 대처할 수 있는 인공지능(AI) 기반 감시시스템이 충남도에서 본격 가동됐다.

질병관리청과 공동으로 수행하는 이번 사업은 매개모기 발생부터 병원체 감시까지 연계하는 과학적 감시체계 구축을 목표로 추진한다.

3일 도 보건환경연구원에 따르면 AI 기반 실시간 모기 감시시스템(AI-DMS)은 기후변화에 따른 모기 매개 감염병 증가에 선제적으로 대응할 수 있도록 작동하게 된다.

시스템에서 사용되는 장비는 모기 유입 시 자동으로 촬영·분석해 종을 판별한다. 기존 수동 채집 방식 대비 신속성과 정확도를 크게 향상시킨 것이 특징이다.

연구원은 서산지역에서 오는 10월 30일까지 주 3일(월·수·금), 오후 5시부터 다음날 오전 8시까지(15시간) 모기를 채집하고 그 데이터를 분석하는 형태로 장비를 가동한다.

검사 대상 병원체는 일본뇌염, 뎅기열, 웨스트나일열, 황열, 지카, 치쿤구니아열 등 주요 모기 매개 바이러스 6종이다.

감시 결과는 기상정보와 연계해 주 1회 매개체 발생 변화 분석 보고를 실시하고, 매월 채집된 모기에 대해 종 동정 및 병원체 검사를 병행해 감염병 발생 가능성을 종합적으로 평가할 계획이다.

연구원은 향후 감시 결과를 주간 소식지 형태로 제공하고, 지역별 매개모기 발생 특성을 정밀 분석해 방역 정책 수립에 적극 활용할 방침이다.

정금희 도 보건환경연구원장은 "이번 사업은 기존 감시의 한계를 보완해 실시간 데이터 기반 의사결정 체계 구축이라는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 과학적 근거에 기반한 선제대응으로 도민의 건강과 안전을 확보하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
최정현 기자

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