인천시, 3000억 규모 국가 AI 프로젝트 선정…‘공간지능 AI-시티’ 가속도

8년간 250억 투입 ‘3D 공간지능’실…로봇·자율주행이 스스로 학습하는 ‘City OS’구축

e653959a-734a-4f16-a8b9-74c46eb7283b 0 인천시의 '공간지능 AI-시티' 비전을 시각화한 AI 생성 이미지

인천광역시가 3000억원 규모의 정부 주관 핵심 파트너로 선정되며 '공간지능 AI-시티' 건설에 본격적인 시동을 걸었다.향후 8년간 확보한 원천 기술을 바탕으로 항만과 산업단지 등 복잡한 도심 환경을 실시간으로 관리하는 지능형 도시 운영체제(City OS)를 구축해 글로벌 선도 도시로 도약한다는 구상이다.인천시는 산업통상자원부가 주관하는 총 사업비 3026억원 규모의 '2026년도 미래 판기술 프로젝트' 중 'End-to-End 3D 공간지능' 분야 과제에 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.이번 프로젝트는 글로벌 시장을 선제적으로 장악할 혁신 기술 확보를 목적으로 하며, 인천시는 한국생산기술연구원을 비롯해 국민대, 호서대, ㈜엘컴텍, ㈜아이지온 등과 협력체계를 구축한다.시는 이번 프로젝트에서 8년간 약 250억원이 투입되는 'End-to-End 멀티모달 3D 시공간 지능 생성·갱신·예측 엔진 및 산업 실증 플랫폼 개발' 과제의 핵심 수요기관으로 참여한다.이번 과제는 단순한 3차원 모델링 기술을 넘어, 인공지능이 로봇, 자율주행차, 드론 등에서 수집된 다중 센서 데이터를 실시간으로 이해하고 도시의 3D 공간정보를 스스로 학습·갱신·예측하는 '차세대 지능형 엔진' 구축을 목표로 한다.기술이 완성되면 AI가 도시의 변화를 실시간으로 감지해 재난을 예측하고, '무사고(Zero-Accident) 산업 생태계'를 조성하는 등 초지능형 미래 사회의 핵심 기반이 될 전망이다.인천시는 이번 과제에서 기술의 완성도를 높이는 '도심 실증 테스트베드' 역할을 수행한다. 항만, 산업단지, 구도심과 신도시가 공존하는 인천의 복잡한 도시 환경에 인공지능 공간 생성 및 예측 기술을 직접 적용하여 실효성을 검증할 계획이다.특히 이번 선정은 인천시가 지난해 말 수립한 '인천시 공간정보정책 종합계획(2026~2030)'의 실행력을 입증하는 전략적 성과로 평가받는다.시는 이를 통해 핵심 과제인 'imap(Incheon-Twin) 플랫폼 고도화'와 '고정밀 3차원 도시모델 구축'에 필요한 원천 기술을 국비 지원으로 확보하게 됐다.나아가 시는 '디지털도로 AI 신기술 지원사업' 및 'AI 기반 위성정보 활용 서비스' 등 다양한 국가 공모사업과 연계해, 공간지능을 단순한 기술 도입을 넘어 도시 전체를 관리하는 '도시 운영체제(City OS)'로 격상시킨다는 복안이다.서정하 시 토지정보과장은 "이번 선정은 인천시가 구상해 온 '공간지능 AI-시티' 비전이 국가적 차원에서 그 가치와 실현 가능성을 인정받은 쾌거"라며 "대한민국을 넘어 글로벌 공간지능 AI-시티의 표준을 제시하는 선도 도시로서 안전하고 편리한 스마트 도시 환경을 완성해 나가겠다"고 밝혔다.