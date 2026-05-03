광주시, 1605억 투자유치…자동차·인공지능 등 미래산업 육성 탄력

에너지 등 유망기업 11개사와 투자 협약

공장 신증설·연구소 설립 517명 고용 창출

광주시 0 강기정 광주광역시장이 30일 시청 비즈니스룸에서 열린 '2026년 광주 핵심전략산업 투자협약식'에 참석해 기업 대표들과 기념촬영을 하고 있다. /광주광역시

광주시가 11개 기업으로부터 총 1605억원 규모의 투자 유치를 이끌어냈다. 지역 산업 기반 확충과 일자리 창출 효과가 기대된다.3일 광주광역시에 따르면 시는 최근 시청 비즈니스룸에서 자동차, 인공지능(AI), 에너지 분야 기업 11개사와 투자협약(MOU)을 체결했다. 협약에는 ㈜디엔, ㈜나전, ㈜리얼디자인테크, 하이퍼협동조합, ㈜달구, ㈜모리스, ㈜에스더블유엠, ㈜골든썬, ㈜리셀, ㈜무진기연 등이 참여했다.이번 투자 규모는 총 1605억원으로, 공장 신·증설과 연구시설 구축이 포함된다. 시는 이를 통해 약 517명의 신규 고용이 발생할 것으로 보고 있다.산업별로 보면 자동차 부품과 모빌리티 분야 투자가 다수를 차지한다. ㈜디엔은 자동차 내장재 및 흡차음재 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 기업으로, 평동산단에 신규 공장을 신설한다. 이를 통해 차량 경량화에 최적화된 첨단 내장재를 생산하며 지역 자동차 부품 공급망의 질적 성장을 견인할 계획이다.㈜나전은 광주를 기반으로 성장한 중견 자동차부품 기업으로, 차량용 플라스틱 성형 및 금형제조 분야에서 탄탄한 입지를 다져왔다. 평동산단 내 신규 공장을 매입하고 설비를 확충함으로써 기존 생산역량을 스마트화하고, 주요 완성차 업체에 대한 안정적인 공급 체계를 더욱 공고히 할 예정이다.예술가 자립형 비즈니스 플랫폼 기업인 하이퍼협동조합은 지역 청년작가·소상공인과 협력을 바탕으로 AI융복합지구 지식산업센터에 제품 제작시설을 구축하고, 인공지능 기술을 접목한 디지털 제작 환경을 조성할 계획이다.응급의료 딥테크 스타트업인 ㈜달구는 딥러닝 기반의 구급차 공정배차 엔진을 고도화한다. 또 엔비디아와 협업을 통해 응급환자 생존율 향상과 케이(K)-디지털 헬스케어 산업의 세계적 경쟁력을 강화할 계획이다.㈜모리스는 빛그린국가산단에 입주해 자동차 시트와 편의장치 생산라인을 구축한다. 미래형 자동차의 실내 인테리어 변화에 맞춘 맞춤형 부품 생산을 통해 지역 모빌리티 산업 전환에 발빠르게 대응할 예정이다.국내 자율주행 플랫폼 기술을 선도하는 ㈜에스더블유엠은 빛그린국가산단에 자율주행 로보택시 및 부품 모듈 생산거점을 조성한다. 광주의 풍부한 자동차 산업 기반 시설을 활용해 자율주행차 양산 체계를 구축하고 미래 모빌리티 상용화를 앞당기는 핵심 역할을 수행한다.에너지 분야의 투자도 활발하다. 태양광발전 장치 제조기업인 ㈜골든썬은 에너지밸리산업단지에 공장을 신축해 고효율 태양광 구조물과 발전시스템을 생산한다. 이를 통해 지역 내 재생에너지 보급을 확대하고 에너지 자립도를 높일 전망이다.태양전지 연구개발 및 제조기업인 ㈜리셀은 광주과학기술원(GIST) 교원 창업 기업으로, 차세대 페로브스카이트 필름형 태양전지 양산 기술을 보유하고 있다. 첨단 에너지 소재 기술의 상용화를 통해 광주를 차세대 에너지 기술의 생산기지로 만드는 데 일조할 계획이다.국내 원자력 산업의 핵심 공급망이자 국내외 원전 프로젝트의 큰 축을 담당하는 전문 제조기업 ㈜무진기연은 이번 협약 중 최대 규모인 520억원을 투자해 원전 설비 및 전기장비 제조시설을 구축한다.㈜리얼디자인테크는 자전거 주행 데이터를 분석해 치매 등 인지장애를 예방하고 재활을 돕는 '디지털 치료제' 개발에 집중하고 있다. 광주의 풍부한 인공지능(AI) 기반시설을 활용, 개인별 맞춤형 건강관리 솔루션을 더욱 정교하게 고도화할 계획이다.다만 이번 투자 협약은 대부분 계획 단계인 만큼 실제 투자 이행과 고용 창출이 예정대로 이뤄질지는 지켜봐야 한다는 지적도 나온다. 지역 산업계에서는 인력 수급과 기업 정착 지원 등이 향후 과제로 꼽힌다.강기정 광주시장은 "불확실한 경제 상황에도 불구하고 광주를 미래산업의 거점으로 선택해 준 기업들에게 감사드린다"며 "투자기업들이 광주에서 성장해 각 분야를 대표하는 선도기업으로 도약할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.