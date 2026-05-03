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현대百, 대만 1위 점포에 ‘더현대 글로벌’ 팝업…중화권 공략

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정문경 기자

승인 : 2026. 05. 03. 17:57

7월까지 타이중서 13개 K-브랜드 소개
일본·대만 이어 홍콩 진출 예고
더현대 글로벌 대만 팝업스토어
지난해 10월 현대백화점이 신광미츠코시 백화점 타이베이 신이 플레이스 A11점에서 진행한 더현대 글로벌 팝업스토어 현장./현대백화점
현대백화점이 K 브랜드 수출 플랫폼인 '더현대 글로벌'을 앞세워 대만 시장 확장에 속도를 내고 있다. 일본과 대만에서의 연이은 흥행을 바탕으로 향후 홍콩까지 진출 국가를 확대한다는 전략이다.

3일 현대백화점은 오는 7월 26일까지 약 3개월간 대만 타이중 소재 '신광미츠코시 백화점' 중강점에서 '더현대 글로벌' 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.

팝업스토어는 대만 전체 백화점 중 매출 1위를 기록하고 있는 중강점 내 핵심 구역인 10층 식당가 행사장(66㎡ 규모)에서 진행된다. 참여 브랜드는 패션·뷰티·잡화 등 총 13개다. 이 중 썸웨어버터, 슬로우앤드, 아떼, 23.65, 마티레, 마리끌레르 등 6개 브랜드는 이번 행사를 통해 현지에 처음으로 이름을 알린다.

앞서 현대백화점은 지난해 10월 신광미츠코시 타이베이 신이 플레이스 A11점에서 열린 K-브랜드 팝업을 통해 역대 최고 매출을 기록하며 현지 시장성을 확인한 바 있다. 신광미츠코시 백화점은 대만 전역에서 16개 점포를 운영하며 연간 1억 명 이상이 방문하는 현지 1위 유통사다.

현대백화점 관계자는 "대만 내에서 더현대 글로벌의 브랜드 파워가 높아짐에 따라 K-브랜드 정규 매장 입점 가능성도 긍정적으로 검토되고 있다"며 "일본과 대만에서의 성공 모델을 바탕으로 홍콩 등 진출 국가를 지속적으로 확대해 국내 중소 브랜드의 해외 판로 개척을 적극 지원할 계획"이라고 말했다.
정문경 기자

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