차중 2호, 지상 교신 성공…“韓 우주기술 자립성 강화”

3일 노르웨이 스발바드 지상국과 교신

교신으로 본체 시스템 등 상태 양호 확인

우주청장 "국내 위성산업 경쟁력 강화"

2026050201000007800000481 0 차세대중형위성 1·2호 공동 운영 상상도./우주항공청

국내 첫 산업체 주관 독자 개발 위성인 차세대중형위성 2호가 지상 교신국과의 첫 교신에 성공했다.3일 우주항공청과 국토교통부는 차중 2호가 노르웨이 스발바드 지상국과의 교신을 통해 본체 시스템 등 상태가 양호함을 확인했다고 밝혔다.차중 2호는 이날 오후 4시(한국시간) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X의 발사체 '팰컨9'에 탑재돼 발사됐다. 발사 약 60분 후 고도 약 498㎞에서 발사체에서 분리된 후 이어 15분 후 교신을 시도했다.차중 2호는 초기 운영 기간 동안 위성과 24시간 교신을 유지하기 위해 스발바드 지상국, 남극 트롤 및 세종기지 등 3개 해외 지상국을 연계·활용할 예정이다. 차중 2호는 약 4개월 동안 초기운영 과정을 거쳐 올해 하반기부터 국토 자원관리, 재해재난 대응과 정밀지상관측 영상 제공 등의 임무를 수행한다.한국항공우주산업(KAI)이 개발 총괄주관기관을 맡으며 첫 산업체 주관 독자 개발 위성이 된 차중 2호는 당초 2022년 발사 예정이었으나 러시아-우크라이나 전쟁 발발로 해당 계획이 4년 이상 지연됐다.공동 개발 및 주 활용부처인 국토부는 "전쟁 등으로 어려운 세계 발사체 시장 여건에도 불구하고 우주청을 중심으로 부처 간 긴밀한 협력으로 이룬 성과"라며 "국토위성 1·2호 동반 운영 체계가 완성됨에 따라 보다 더 신속하고 다양한 위성영상 공간정보 서비스를 제공할 수 있게 된 점에 큰 의의가 있다"고 전했다.본체와 탑재체 핵심 부품을 국내 기술로 개발한 차중 2호의 초기 교신 성공으로 한국 우주기술의 자립성을 강화했다는 것이 당국의 설명이다. 특히 정밀지상관측 임무를 수행하는 만큼, 향후 후속 위성 개발과 우주산업 경쟁력 강화의 기반이 될 것으로 기대된다는 입장이다.오태석 우주청장은 "차중 2호의 성공적인 발사는 민간 주도의 뉴스페이스 시대를 여는 중요한 이정표"라며 "500㎏급 표준 플랫폼에 고해상도 흑백·컬러 광학 카메라를 탑재해 한반도 국토·재난 관리에 필요한 초정밀 영상을 독자적으로 확보함으로써 우리나라 위성산업의 기술 내재화와 경쟁력을 크게 강화했다"고 말했다.