닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

서울시, ‘서울플랜+’ 확대 개편…“도시계획 2700곳 한눈에 본다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260503010000293

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 05. 03. 18:04

1
'서울플랜+' 내 사전협상제(왼쪽) 및 사전협상제 대상 사업 내역.
서울시는 도시계획사업 통합플랫폼 '서울플랜+'의 콘텐츠와 편의기능을 확대 개편했다고 3일 밝혔다.

'서울플랜+'는 시민 누구나 도시계획사업 정보를 확인할 수 있도록 구축된 온라인 통합플랫폼이다. 위치정보시스템(GIS) 기반으로 서울 시내 약 2700개 사업의 위치, 건축규모, 추진단계 등을 확인할 수 있다.

이번 개편의 핵심은 도시계획사업 유형 확대다. 기존 신속통합기획, 재개발·재건축, 모아타운, 미리내집 등 주요 사업 유형에 '사전협상제'를 추가해 총 29종으로 확대했다.

이에 도시계획 변경 사전협상 대상지의 계획 내용, 추진단계, 공공기여 정보까지 확인할 수 있게 됐다.

신속통합기획 사업에 대해서는 최근 구축된 신속통합기획 온라인 아카이브를 연계해 대상지별 기획의도, 추진과정, 계획 내용 등을 확인할 수 있도록 했다.

현장 체험형 정보 접근도 강화해 운영 중이다. 서울시청 지하 '내친구서울관'에 설치된 인공지능(AI) 키오스크 우리동네 찾기' 서비스를 통해 오프라인 체험과 온라인 정보탐색을 연계했다.

방문자는 관심 지역을 선택한 후 개인 단말기로 QR코드를 스캔하면, 서울플랜+와 연계된 해당 지역의 세부 도시계획 정보를 확인할 수 있다.

이용자 편의성 개선을 추진했다. 지난해 하반기 만족도 조사 결과를 반영해 검색 기능과 사용자 인터페이스(UI)를 전반적으로 개선했다.

키워드 검색 기능을 강화하고, 모바일 환경에서 사업 목록 접근성을 높였으며, 지도서비스에서는 구역 중첩 시 라벨의 위치 조정과 세부 사업정보를 볼 수 있도록 디자인을 개선하였다.

현재 시는 공공기여 통합관리시스템을 전면 개편 중이며, 올 하반기에는 지도서비스를 통해 공공기여 시설의 운영 정보를 공개하고 시민 의견을 수렴할 수 있는 기능도 추가할 계획이다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 "서울플랜+는 시민이 필요로 하는 도시계획 정보를 지속적으로 발굴해 투명성과 접근성을 높이겠다"며 "시민이 생활권에서 주택공급 정책의 변화를 직접 체감할 수 있도록 서비스와 데이터를 개편·확대해 나가겠다"고 말했다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기