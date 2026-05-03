“주택공급 씨말린 吳” vs “대안 전혀 없는 鄭”

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(오른쪽)와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 3일 서울 용산구 효창운동장에서 열린 제44회 서울특별시장기 축구대회 개회식에 참석하고 있다. /이병화 기자