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“주택공급 씨말린 吳” vs “대안 전혀 없는 鄭”

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심준보 기자

승인 : 2026. 05. 03. 17:33

與野 서울시장 후보 '부동산' 공방
정원오 더불어민주당 서울시장 후보(오른쪽)와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 3일 서울 용산구 효창운동장에서 열린 제44회 서울특별시장기 축구대회 개회식에 참석하고 있다. /이병화 기자
6·3 지방선거를 한 달여 앞두고 집값 문제가 서울시장 선거의 최대 쟁점으로 떠올랐다. 서울시장 무대에서 맞붙은 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보는 부동산 불안의 책임을 서로에게 돌리며 공방을 벌였다.

정 후보 측은 3일 논평을 내고 "지난 3~5년간 중앙정부와 서울시를 책임진 인물은 다름 아닌 '윤석열·오세훈 복식조'"라며 오 후보를 "주택 공급의 씨를 말린 주범"이라고 비판했다.

박경미 선대위 대변인은 오 시장 재임 기간 주택 공급 실적이 크게 감소했다고 주장했다. 박 대변인은 "2022~2024년 3년간 인허가 기준 공급은 4만2000여 호로, 직전 10년 평균인 6만9000여 호의 60% 수준에 불과하다"며 "착공 실적도 3만9000여 호로 반토막 났다"고 지적했다. 이어 "집을 짓겠다는 약속은 무성했지만 실제 기둥을 올린 현장은 확연히 줄었다"고 했다.

김형남 대변인은 오 후보의 대표 사업인 '청년안심주택'의 보증금 미반환 사태를 거론했다. 그는 "지난해 8월 피해 금액만 수백억원에 달하는 초유의 보증금 미반환 사태가 발생했다"며 "오 후보 때문에 이미 부동산 지옥에 살고 있는 청년들을 생각한다면 이재명 정부를 탓하는 말을 입에 담을 수 없다"고 비판했다. 정 후보 선대위 수석대변인인 이정헌 의원도 "서울시장 재임 시절 윤석열 정부에 주택 공급을 하자고 쓴소리 한 번 못한 장본인이 오 후보 본인"이라고 주장했다.

국민의힘은 부동산 불안의 원인을 이재명 정부의 정책 실패로 돌리며 맞섰다. 오 후보는 자신의 페이스북에 "서울 전역을 토지거래허가구역으로 묶고, 임대 공급의 한 축인 다주택자까지 죄악시하며 때려잡은 규제의 결과 전세 매물이 급감했고 월세는 걷잡을 수 없이 치솟았다"고 밝혔다. 이어 "이재명 정부의 이념적이고 독선적인 부동산 정책이 만든 명백한 인재"라고 지적했다.

조용술 대변인도 "이재명 정권의 무리한 정책 실험과 현실을 외면한 처방이 시장을 잡기는커녕 불을 키웠다"고 비판했다.

이창근 선대위 대변인은 정 후보의 공약을 겨냥해 "진보 성향 시민단체조차 정 후보 공약에 대해 '무분별한 정비사업으로 인한 투기 촉발, 공동체 붕괴, 낮은 재정착률, 강제퇴거 문제를 해결할 대안이 전혀 없다'고 비판했다"고 말했다.
심준보 기자

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