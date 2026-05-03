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4대금융 ‘떼인 돈’ 3조 육박… 건전성 부담 확대

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한상욱 기자

승인 : 2026. 05. 03. 18:07

회수 포기 대출채권 1년새 5.8% 껑충
고금리에 자영업자 등 상환능력 악화
3일 금융권에 따르면 KB·신한·하나·우리금융 등 4대 금융이 공개한 올해 1분기 말 추정손실 규모는 총 2조9963억원으로 집계됐다. 이는 사실상 회수가 어렵다고 판단되는 대출채권으로 역대 최대 수준이다. 사진은 이날 서울 도심에 설치된 은행 ATM기. /이병화 기
KB·신한·하나·우리 등 4대 금융그룹에서 사실상 회수하기 어려운 대출채권 규모가 3조원에 육박하며 역대 최대 수준으로 불어났다. 고금리 장기화로 자영업자와 중소기업의 상환 여력이 악화된 데다, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실화 우려가 지속되면서 금융권의 건전성 부담이 커지는 모습이다.

3일 4대 금융그룹이 공개한 재무제표에 따르면 올해 1분기 말 기준 이들 금융그룹의 추정손실 규모는 총 2조9963억원으로 집계됐다. 작년 동기(2조8325억원)와 비교해 5.8%(1638억원) 늘었고, 전분기 말보다 16.8%(4307억원) 증가한 규모다.

금융그룹이 보유한 대출채권은 건전성에 따라 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 등으로 분류된다. 이 가운데 추정손실은 건전성이 가장 낮은 단계로, 채무자의 상환 능력이 심각하게 악화돼 회수 가능성이 사실상 없다고 판단되는 자산을 뜻한다.

그룹별로 보면 KB금융의 추정손실은 작년 1분기 말 6346억원에서 올해 1분기 말 8072억원으로 27.2% 증가했다. 하나금융은 같은 기간 3860억원에서 5030억원으로 30.3% 늘었고, 우리금융도 7350억원에서 8260억원으로 12.4% 증가했다.

반면 신한금융은 추정손실 규모가 1조769억원에서 8601억원으로 20.1% 감소했다. 부실채권 매·상각 등을 통해 건전성을 선제적으로 관리하면서 추정손실 규모를 줄인 것으로 풀이된다.

금융권에서는 고금리 기조가 장기화되면서 취약 차주의 부실 위험이 본격적으로 드러나고 있다고 보고 있다. 과거 코로나 팬데믹 당시 저금리 환경에서 대출을 늘렸던 자영업자와 중소기업이 이자부담 확대 및 경기 둔화 여파로 상환 능력에 타격을 받고 있다는 분석이다.

한 시중은행 관계자는 "장기간 이어진 고금리 부담으로 과거 저금리 시기에 대출을 받은 자영업자와 중소기업의 상환 능력이 약화되고 있다"며 "고유가·고물가에 따른 경기 부담과 부동산 시장 회복 지연이 맞물리면서 부동산 PF 부실 우려도 은행권 추정손실 증가 요인으로 작용하고 있다"고 말했다.
한상욱 기자

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