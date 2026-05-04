김진태, 연휴기간 강릉-동해-삼척 등 영동서 지지 호소

260503 김진태, '황금연휴, 강릉어때' 3박4일 영동권 행보 (1) 0 김진태 강원도지사 후보가 강릉시장을 찾아 주민들과 만나고 있다./김진태 캨프

김진태 국민의힘 강원도지사 후보가 황금연휴 기간 영동권에 상주하며 도민들과 스킨십 행보를 펼쳤다.김 후보는 지난달 30일 강릉 시외버스터미널에서 통합 교통권인 '강원패스' 도입 공약을 발표했다. 이어 1일에는 삼척을 방문해 박상수 삼척시장 후보와 함께 수소 및 의료산업 육성 등 3대 공동공약을 발표했다.또한 2일에는 중소기업중앙회 강원지역본부 관계자들과 만나 현장의 정책 제언을 적극적으로 공약에 반영하기로 약속했다.김 후보는 3일에는 강릉지역 교회 예배와 불교계 및 문중 행사에 잇따라 참석해 종교계와 전통 문화계의 표심을 살폈다.동시에 강릉 후보자 워크숍과 동해·고성 기초단체장 후보들 선거사무소 개소식 현장을 찾아 지원 유세를 펼폈다.특히 김 후보는 '진짜 지지선언' 시리즈를 가동하며 청년과 도민의 지지를 끌어올렸다.김 후보는 "3박 4일 동안 손을 맞잡아준 도민들께 오직 실력과 정책으로 보답하겠다. 5월에 많은 사람들이 강릉을 비롯한 영동 지역을 찾아 지역 경기에 활력을 불어넣어 주길 바란다"고 전했다.김 후보는 또 어린이날 휴일에 맞춰 '어쩌다 할배, 김진태의 강원 육아 일기' 콘텐츠를 공개할 계획이다.