“절세에 5만 원 더”…5월 노란우산 온라인 프로모션

중기중앙회, 종소세 신고철 맞춤 혜택…가입 증가세

1 0 노란우산 프로모션 포스터.

종합소득세 신고 기간을 맞아 소기업·소상공인의 절세 필수 아이템인 '노란우산' 가입 프로모션이 진행된다.중소기업중앙회는 이달 한 달간 '노란우산 온라인 가입 프로모션'을 실시한다고 4일 밝혔다. 이번 프로모션은 종소세 신고 과정에서 절세 혜택에 관심이 높아진 소상공인들을 위해 마련됐다.오는 31일까지 노란우산 홈페이지나 모바일을 통해 신규 가입하면 5만원 상당의 '4종 복합 모바일 쿠폰'을 받을 수 있다. 쿠폰은 주유권, 카카오페이, 네이버페이, 문화상품권으로 구성됐다.노란우산은 납입 부금에 대해 연 최대 600만원까지 소득공제 혜택을 제공한다. 사업소득에 따라 최대 154만원까지 세금을 아낄 수 있어 실제 지난해 5월 가입자 수는 평달 대비 42.4%나 급증했다. 연금저축이나 개인형 퇴직연금(IRP)과 별도로 공제가 적용된다는 점도 장점이다.2007년 출범한 노란우산은 현재 가입자 188만 명을 넘어선 소상공인 대표 공제제도다. 납입 원금에 연복리 이자가 붙어 목돈 마련이 가능하고, 공제금은 법적으로 압류가 금지돼 폐업이나 노령 시 최소한의 생활안정 자금으로 활용할 수 있다.이창호 중기중앙회 공제사업단장은 "종소세 신고를 통해 절세의 중요성을 체감한 소상공인들이 노란우산을 많이 찾고 있다"며 "올해는 고객 니즈에 맞춘 특별 프로모션을 준비한 만큼 더 많은 혜택을 누리길 바란다"고 밝혔다.