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[포토]금발의 태용, 감각적 캐주얼로 EPT 무드 완성

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박상선 기자

승인 : 2026. 05. 04. 14:53

캘리포니안 라이프스타일 패션브랜드 이피티(EPT)는 4일 서울 성동구 EPT 성수점에서 2026 캠페인 ‘컴포트 컴플리트(COMFORT COMPLETE)’ 론칭 기념 이벤트를 열었다.

이날 행사에는 브랜드의 새로운 모델로 발탁된 NCT 태용이 참석해 신상 아이템을 활용한 스타일링을 선보였다. 태용은 세련되면서도 캐주얼한 룩으로 브랜드 특유의 여유롭고 감각적인 실루엣을 자신만의 분위기로 재해석하며 현장 분위기를 사로잡았다.
박상선 기자

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