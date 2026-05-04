르노코리아, 4월 6199대 판매…내수는 하이브리드 ‘쏠림’, 수출은 폴스타4 견인

내수 4025대 중 87.6% 하이브리드…E-Tech 라인업 중심 재편

수출 2174대…폴스타4·콜레오스 중심 물량 유지

[사진자료] 르노 필랑트(Renault FILANTE) 0 르노 필랑트./르노코리아

르노코리아가 4월 내수와 수출을 합쳐 총 6199대를 판매했다. 내수는 하이브리드 중심 구조가 뚜렷해졌고, 수출은 위탁 생산 모델이 물량을 떠받쳤다.르노코리아는 4월 내수 4025대, 수출 2174대를 기록했다고 4일 밝혔다.내수에서는 '필랑트'가 2139대로 가장 많이 판매됐고, '그랑 콜레오스' 1550대, 쿠페형 SUV '아르카나' 336대로 뒤를 이었다.특히 내수 판매의 87.6%인 3527대가 하이브리드 모델로 집계되며 전동화 전환 흐름이 뚜렷하게 나타났다. 필랑트는 전량 하이브리드로 판매됐고, 그랑 콜레오스 역시 86.3%가 하이브리드 모델이었다.4월 내수 판매는 전년 동월 대비 23.4% 감소했다. 르노코리아는 "유가 상승과 경기 불확실성 확대가 소비 패턴에 영향을 미친 것으로 본다"며 "5월부터 전국 로드쇼 등 체험형 마케팅을 통해 하이브리드 수요 확대에 나설 계획"이라고 밝혔다.수출은 2174대로 지난해 같은 달과 비교해 58% 감소한 것으로 집계됐다. 차종별로는 위탁 생산 모델인 폴스타4가 1020대로 절반 가까운 비중을 차지했고, 그랑 콜레오스(수출명 뉴 르노 콜레오스) 894대, 아르카나 260대가 뒤를 이었다.르노코리아는 "국제 정세 불확실성이 지속되는 만큼 생산 및 선적 스케줄을 최적화해 대응할 계획"이라고 설명했다.