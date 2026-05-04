수출입은행-ADB, 5억달러 규모 핵심 광물 공급망 금융동맹 구축

핵심광물·희토류 전 단계 가치사슬 공동 지원

260504_수은_사진 0 황기연 수출입은행장(왼쪽)과 간다 마사토 아시아개발은행(ADB)총재가 3일 우즈베키스탄 사마르칸트에서 열린 제59차 ADB 연차총회에서 '핵심광물 공급망 안정화 및 공동 금융지원 플랫폼 구축을 위한 업무협약'을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. / 수출입은행

한국수출입은행이 국내 정책금융 최초로 국제기구와 '핵심광물 사업 공동지원'에 나선다.수출입은행은 아시아개발은행(ADB)과 이 같은 내용을 담은 5억 달러(7300억원) 규모의 금융협력 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다. 황기연 수출입은행장과 간다 마사토(Kanda Masato) ADB 총재는 지난 3일 우즈베키스탄 사마르칸트에서 열린 ADB 연차총회에서 핵심광물 공급망 안정화 및 공동 금융지원 플랫폼 구축 등을 골자로 한 협약에 서명했다.이번 협약을 통해 수출입은행이 운용하는 공급망안정화기금은 ADB가 신규 조성하는 아시아·태평양 역내 개도국 핵심광물 사업 금융지원 플랫폼인 핵심광물-제조업 연계 금융협력기구(CMM FPF)에 참여한다.수출입은행은 대출·보증·투자 등 기금의 다양한 금융수단을 활용해 2029년까지 5억달러 규모로 참여할 계획이다. ADB는 이를 기반으로 총 지원 규모를 20억~30억 달러까지 확충할 방침이다.양 기관은 구체적으로 개도국 유망 핵심광물사업 공동 발굴과 핵심광물 탐사·채굴·정제·제련 및 가공, 재자원화 등 가치사슬 전 단계 협조융자, 고위험 핵심광물 사업에 대해 대출·보증·기술지원을 결합한 협조금융 구조를 사안별로 협의한다.특히 기금의 취지와 목적에 따라 ADB가 추진하는 사업 중 우리 기업의 지분 참여 또는 장기 구매계약 확보 등 공급망 안정화에 기여하는 사업을 선별적으로 지원한다.황기연 행장은 "이번 협약은 대외 신인도와 역내 전문성이 높은 국제기구와의 핵심광물 사업 공동지원 및 공급망 안정화 기반을 마련한 정책금융 최초 사례"라며 "핵심광물과 희토류가 풍부하지만 탐사, 채굴, 정·제련 등 상업화가 미흡한 아태지역 개도국에 우리 기업이 진출해 공급망의 안정적 구축과 연계될 수 있도록 ADB와 유기적 협업을 모색하겠다"고 말했다.